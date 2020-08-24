Глава РФ Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко знову говорили телефоном. Однак найцікавішим виявилось те, що говорили вони вже не про протести у Білорусі.

Як повідомили на центральному білоруському каналі "Пул первого", президенти обговорили ситуацію в Білорусі і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку. Однак все це обговорювали у контексті пандемії COVID-19.

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Як стало відомо, президенти домовилися, що білоруси в добровільно візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від COVID-19, яку виготовили у Росії. Також Білорусь стане першою країною, яка отримає цю вакцину.

Телефонні розмови Лукашенка з Путіним: коротко

У період з 15 по 19 серпня Лукашенко і Путін говорили аж 4 рази. Першим дзвонив саме глава Білорусі, такі дані оприлюднили російські ЗМІ.

Відомо, що під час першої телефонної розмови очільники держав обговорювали саме ситуацію з протестами у Білорусі. Тоді Путін обіцяв білоруському президенту підтримку, якщо протестувальники продовжуватимуть виходити на вулиці.

Під час другого дзвінка Олександр Лукашенко знову поінформував Путіна про ситуацію в Білорусі, яка склалася після президентських виборів. Наступні розмови були на цю ж тему.

Що найцікавіше, за весь 2019 рік вони говорили телефоном лише тричі.