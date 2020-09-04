Поки Білорусь намагається знести з трону диктатора і встановити демократію, здавалося б найвільніша країна в світі – США – навпаки, після президентських виборів в листопаді ризикує цю демократію втратити. Принаймні в тому вигляді, в якому вона існує там сьогодні.

Почему нынешние президентские выборы могут стать началом конца для демократии в США и как Трамп может узурпировать власть – об этом говорится в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Уже 3 ноября в США пройдут очередные выборы президента. Главные соперники уже всем известны – республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Теории заговора":

И эти выборы будут, как никогда, спорными – с легкой подачи пандемии коронавируса, который серьезно затруднит процесс голосования, и громких, но не всегда правдивых, заявлений Трампа. Всё идет к тому, что ни один из кандидатов не признает своё поражение.

А это приведет к долгим спорам и отказу мирно и законно передать власть победителю. И посмею предположить, что такая ситуация вполне может породить гражданскую войну.

Почему? США сегодня занимают лидирующую позицию в антирейтинге заболеваемости COVID-19. Это оставило свой отпечаток на форме проведение грядущих выборов. Не каждый американец готов рисковать и идти на участок и стоять в очереди, чтобы опустить бюллетень в урну.

Голосование по почте в США

Конгрессом было принято вполне логичное решение: наверное, впервые в истории США провести выборы не в классическом стиле – на избирательных участках с урнами, и даже не с помощью электронного голосования в автоматах, а по почте. Причем во всех штатах.

Еще весной 43 штата и Вашингтон объявили о том, что они намерены разрешить всем избирателям участвовать в удаленном голосовании. Раньше получить бюллетень по почте было не просто.

Нужно было заранее предупредить об этом, обосновав невозможность личного присутствия на участке – болезнью, служебной или личной необходимостью. Сейчас бюллетени хотят разослать всем. Для этого почте нужно дополнительное финансирование.

Еще в июле руководство службы, в лице сторонника Трампа и главы ведомства Луиса Деджоя, предупредило администрации 46 штатов о том, что из-за финансовых и технических проблем почта не сможет своевременно доставить бюллетени для президентских выборов.

Поэтому демократы выступили с законопроектом о выделении 25 миллиардов долларов для эффективной работы почтовой службы в период выборов.

Трампу эта идея не нравится

Трамп заявляет, что таким образом выборы будут сфальсифицированы демократами и голоса за его соперника Джо Байдена просто нарисуют. Эту мысль он давно и упорно транслирует обществу.



Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден / Фото AFP

Демократы в свою очередь обвиняют Трампа и его ставленника Деджоя в попытке срыва выборов. И доля правды в их словах есть: в июле Трамп призывал отказаться от идеи удаленного голосования и перенести выборы на более подходящее время.

Справка. Впоследствии руководитель аппарата сотрудников Белого дома заверил, что Трамп не требовал перенести выборы. Более того, он даже не рассматривал такую возможность.

А так как ВОЗ не исключают ухудшения ситуации с COVID-19, лучшее время может не наступить и через год. И будь на то воля Трампа, он перенес бы выборы, вот только незадача – выборы назначает Конгресс, а не президент США. Всё дело в том, что сегодня все соцопросы говорят о преимуществе Байдена, он выходит вперед минимум на 7%.

В истории США партии выдвигали на пост президента кандидата с таким низким рейтингом как у Трампа лишь трижды – Гарри Трумэна в 1948 году, Джеральда Форда в 1976 году и Джимми Картера в 1980-м. Только первому удалось одержать победу в итоге.



33 президент США Гарри Трумен / Фото Encyclopædia Britannica

Но не всегда обоснованные нападки Трампа на Байдена и демократов в целом дают свои плоды. Согласно последнему исследованию аналитиков JPMorgan Chase, шансы Трампа победить на президентских выборах в последние дни растут.

Но идея удаленных выборов так раздражает Трампа по одной простой причине: большинство сторонников республиканцев не готовы голосовать по почте, поэтому просто могут проигнорировать голосование. И он это понимает.

Большинство сторонников демократов наоборот поддерживают идею голосования по почте. Поэтому, хоть законопроект о выделении почтовой службе 25 миллиардов долларов уже проголосовали в Конгрессе, последнее слово за Сенатом, где большинство удерживают республиканцы.

К тому же Трамп имеет право вето, которым он точно воспользуется. Поэтому вполне очевидно, что почта денег не увидит. Как результат – о надлежащей её работе в период огромного потока бюллетеней говорить не приходится.

И это выгодно Трампу. Он хочет показать всем, что голосование по почте не состоятельное. Ради этого он готов на всё. Во время поездки в штат Северная Каролина Трамп призвал своих сторонников попробовать проголосовать за него дважды – сначала лично, на участках, а потом по почте.

Мол, давайте покажем как почта захлебнется. Демократы такой призыв расценили как попытку посеять хаос на выборах. Складывается патовая ситуация. Ведь сторонники демократов будут считать, что их голоса за Байдена посчитаны не полностью из-за саботажа почтовой службы со стороны администрации Трампа. А сторонники республиканцев будут считать, что каждый голос отданный за Байдена по почте – сфальсифицирован.

И тогда ни одна из сторон не признает результатов выборов, кто бы не выиграл. Более того, большая часть американцев почувствует, что они ущемлены в своем главном демократическом праве – праве свободно участвовать в выборах.

Трамп может остаться в Белом доме

Если проиграет Трамп, он так просто не уйдет из Белого дома. И на долгие месяцы может затянуть пересчет голосов, параллельно мобилизируя свой электорат. Администрация Трампа будет давить на то, что выборы стоит признать несостоявшимися, так как почтовая служба их провалила.

А дальше новая кампания и как следствие Трамп может остаться в Белом доме. Кстати, подобный прецедент уже был в истории США, в 2000 году. Тогда при схожих спорах вокруг голосования победу одержал 43 президент США Джордж Буш-младший.

Дело в том, что в решающем штате Флорида победу одержал Буш, правда с отрывом в менее чем 1 000 голосов, при 6 миллионах бюллетеней. Его соперник демократ Альберт Гор тут же запросил пересчет.



Альберт Гор и Джордж Буш-младший / Фото с твиттера

Дальше больше месяца длились многочисленные пересчеты и судебные заседания, пока не были официально объявлены результаты выборов. А вот в ситуации с Трампом, зная характер политика, так быстро исход выборов может не решится.

Трамп, со своими заявлениями, вообще походит не на президента демократической страны, а на автократа. 2 сентября, в годовщину окончания Второй мировой, наверное по примеру Путина, он заявил, что победу над нацизмом одержала лишь Америка, о других странах даже не вспомнил.

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А на следующий день Трамп пригрозил лишить федерального финансирования Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон, где проходят протесты. Мол, городские власти, "разрешают анархию, насилие и разрушение американских городов".

Что интересно, во всех этих городах власть контролируют демократы, противники Трампа на предстоящих выборах. Поэтому Америку ждут достаточно интересные и скандальные выборы.