Президент США Дональд Трамп не вимагав перенести вибори. Ба більше, він не розглядав такої можливості.

Про це в ефірі телеканалу CBS заявив керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз. Він запевнив, що вибори глави держави відбудуться 3 листопада, як було заплановано.

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"Він не розглядав можливість відстрочки ніяких виборів. Ми проведемо вибори 3 листопада, і президент виграє їх", – впевнено сказав Медоуз.

Він пояснив, що президент та його команда проти саме за проведення загального голосування поштою.

Це погана ідея для країни,

– наголосив Медоуз.