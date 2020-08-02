Трамп і не збирався переносити вибори, – Білий дім
Президент США Дональд Трамп не вимагав перенести вибори. Ба більше, він не розглядав такої можливості.
Про це в ефірі телеканалу CBS заявив керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз. Він запевнив, що вибори глави держави відбудуться 3 листопада, як було заплановано.
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"Він не розглядав можливість відстрочки ніяких виборів. Ми проведемо вибори 3 листопада, і президент виграє їх", – впевнено сказав Медоуз.
Він пояснив, що президент та його команда проти саме за проведення загального голосування поштою.
Це погана ідея для країни,
– наголосив Медоуз.
Коли Трамп заявляв про перенесення виборів?На своїй сторінці у твітері Дональд Трамп писав, що пропонує відкласти президентські вибори в США. Він пояснював, що результати нібито можуть сфальсифікувати через голосування поштою. Також президент США пов'язав необхідність перенесення виборів з пандемією коронавірусу.
Варто відзначити, що у Конгресі – єдиному органі, що може змінювати дату виборів, виступили проти цієї ідеї.