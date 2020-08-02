Президент США Дональд Трамп не требовал перенести выборы. Более того, он не рассматривал такую возможность.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. Он заверил, что выборы главы государства состоятся 3 ноября, как было запланировано.

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"Он не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", – уверенно сказал Медоуз.

Он объяснил, что президент и его команда против именно проведения общего голосования по почте.

Это плохая идея для страны,

– отметил Медоуз.