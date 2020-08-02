Трамп и не собирался переносить выборы, – Белый дом
Президент США Дональд Трамп не требовал перенести выборы. Более того, он не рассматривал такую возможность.
Об этом в эфире телеканала CBS заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. Он заверил, что выборы главы государства состоятся 3 ноября, как было запланировано.
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"Он не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", – уверенно сказал Медоуз.
Он объяснил, что президент и его команда против именно проведения общего голосования по почте.
Это плохая идея для страны,
– отметил Медоуз.
Когда Трамп заявлял о переносе выборов?
На своей странице в твиттере Дональд Трамп писал, что предлагает отложить президентские выборы в США. Он объяснял, что результаты якобы могут сфальсифицировать через голосование по почте. Также президент США связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса.
Стоит отметить, что в Конгрессе – единственном органе, который может изменять дату выборов, выступили против этой идеи.