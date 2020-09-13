Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" опинилось під загрозою після отруєння опозиціонера Олексія Навального. Видання Politico пропонує шість варіантів, як Німеччині відмовитись від скандального проєкту.

Відмова від "Північного потоку-2" – інструмент санкцій проти Москви

Після справи Навального Берлін перебуває під великим тиском міжнародної спільноти, яка закликає покарати Москву. Про це інформує видання Politico.

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Основний метод покарання Росії – зупинити проєкт щодо спорудження "Північного потоку-2". Це допустили в німецькому міністерстві закордонних справ. Очільник дипвідомства Гайко Маас зазначив, що саме "Північний потік-2" може стати інструментом санкцій. З цією думкою погодилась і канцлер Ангела Меркель.

У Politico запропонували варіанти здійснення цього задуму:

Відкликати чинні дозволи на будівництво.

Йдеться про дозволи, які були видані владою Штральзунда (міста, поблизу якого ведуться роботи) та Федеральним морським і гідрографічним агентством Німеччини.

Проте з цим можуть виникнути проблеми, адже влада землі, у якій йде будівництво, підтримує проєкт. Морське агентство Німеччини не підпорядковується уряду. Окрім цього, пише видання, компанія Nord Stream 2 AG може подати до суду.

Почекати оскарження будівництва в судах громадськими організаціями.

Причина – потенційна шкода навколишньому середовищу.

Ввести обмеження на імпорт російського газу.

Німецьке законодавство дозволяє запровадити обмеження у сфері зовнішньої торгівлі. Однак такі заходи мають бути достатньо обґрунтованими, отруєння Навального хімічною зброєю може підійти як аргумент. Також такі заходи переглядають кожних пів року.

Нехай проєкт заморозять американські санкції.

Раніше США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з проєктом.

Домогтися нових загальноєвропейських санкцій проти Росії, які можуть зачепити і "Північний потік-2".

Цей варіант видання вважає найбільш оптимальним для Німеччини. Адже таким чином Берлін не діятиме самотужки. Раніше саме позиція Німеччини завадила запровадити схожі обмеження. Після зміни думки німецького керівництва, європейські країни можуть взяти з ФРН приклад.

Відмовити "Північному потоку-2" в остаточних дозволах.

"Північний потік-2" ще має отримати ліцензію на функціонування. Її має видати компанія, яка проведе остаточну перевірку. Відповідність усім вимогам все одно розглядатимуть регуляторні органи Німеччини.

Важливо! Раніше ідею відмовитись від "Північного потоку-2" після отруєння Олексія Навального підтримав і президент США Дональд Трамп.

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