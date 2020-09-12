Формування альянсу над нашими головами: у Польщі вимагають зупинити "Північний потік-2"
Енергетична солідарність Євросоюзу виступає проти проєкту "Північний потік-2". Політики вкотре наголосили, що його реалізація стане серйозною загрозою для європейської солідарності і зробить Україну та Білорусь залежними від Росії.
Під час зустрічі прем'єрів країн Вишеградської групи у Любліні політики обговорили проєкт "Північний потік-2". Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив: енергетична солідарність ЄС вимагає зупинити роботу над "Північним потоком-2", пише "Укрінформ".
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Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії,
– заявив Моравецький
Глава польського уряду також наголосив, що ЄС наполягає на становленні європейської енергетичної солідарності, а не "формування німецько-російського альянсу над нашими головами".
"Північний потік-2": що варто знати
- Газопровід "Північний потік-2" Росія почала будувати у 2015 році. Його маршрут з Росії до Німеччини проходить через Балтійске море в обхід України.
- Наразі будівництво газопроводу завершене на 90%.
- Будівництво "Північного потоку-2" Росія здійснює спільно з європейськими фірмами Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. США ввели проти них санкції.
- Якщо "Північний потік-2" добудують, Росія транспортуватиме газ до Європи в обхід України. Щорічно транзит російського газу через українські труби приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів.