Енергетична солідарність Євросоюзу виступає проти проєкту "Північний потік-2". Політики вкотре наголосили, що його реалізація стане серйозною загрозою для європейської солідарності і зробить Україну та Білорусь залежними від Росії.

Під час зустрічі прем'єрів країн Вишеградської групи у Любліні політики обговорили проєкт "Північний потік-2". Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив: енергетична солідарність ЄС вимагає зупинити роботу над "Північним потоком-2", пише "Укрінформ".

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Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії,

– заявив Моравецький

Вишеградська група (Вишеградська четвірка) – союз чотирьох країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.

Глава польського уряду також наголосив, що ЄС наполягає на становленні європейської енергетичної солідарності, а не "формування німецько-російського альянсу над нашими головами".

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