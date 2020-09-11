Через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Німеччина може припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

У Німеччині розглядають кілька варіантів реакції на отруєння Навального. Як заявив міністр закордонних справ Хайко Маас, проти Росії необхідно вводити санкції, передає ZDF.

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Росія, взявши учать у розслідуванні (отруєння Навального – 24 канал), може посприяти тому, щоб таке рішення (про припинення будівництва газопроводу – 24 канал) не відбулося,

– наголосив міністр.

Дипломат розповів, що на порядок денний винесуть усі можливі варіанти. Він впевнений, що Навального отруїли речовиною "Новачок". Німеччина робить все можливе, щоб організація OPCW, яка відповідає за заборону хімічної зброї, могла перевірити це.

Крім того, Маас обурився звинученнями Росії в тому, що Навального могли отруїти в Берліні, а Німеччина приховує інформацію.

"Я не бачу це, як внесок у розслідування", – зауважив міністр.

Що відомо про отруєння російського політика Олексія Навального

20 серпня літак, у якому перебував Навальний, екстрено посадили в Омську. Під час перельоту з Томська до Москви політику стало погано.

Навального госпіталізували до лікарні. Він впав у кому.

Оточення Навального стверджувало, що його отруїли. Однак російська експертиза отрути в організмі політика не виявила.

Згодом Навального вивезти до Німеччини.

У Німеччині підтвердили, що Навального отруїли. В його крові, сечі та на одязі знайшли сліди отрути "Новачок".

7 вересня Олексія Навального вивели з коми та відключили від апарату штучної вентиляції легень. Він почав реагувати на слова.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2": коротко