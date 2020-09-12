Влада Данії підтримала заяву Німеччини про можливу зупинку будівництва "Північного потоку-2". Також країна підтримала відновлення дискусії про заборону газопроводу.

Данія підтримала заяви Німеччини про можливу зупинку роботи над проєктом "Північний потік-2". Про це повідомила прем'єрка країни Метте Фредерікса, повідомляє DR.

Читайте також Формування альянсу над нашими головами: у Польщі вимагають зупинити "Північний потік-2"

Я не думаю, що ми повинні ставати залежними від російського газу, тому я думаю, що буде добре, якщо ми зможемо відновити дискусію про це,

– заявила очільниця данського уряду.

Фредерікса також наголосила, що завжди була проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Чому Німеччина може зупинити "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас раніше заявляв, що через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального його країна може зупинити будівництво "Північного потоку-2". Канцлер Німеччини Ангела Меркель ще не прийняла остаточного рішення щодо санкцій проти Росії.

Роль Данії у будівництві "Північного потоку-2"

На відміну від інших країн, через які пролягає маршрут "Північного потоку-2", Данія довго відтягувала надання дозволу на будівництво газопроводу.

Країна не вважала за можливе прокладання газопроводу у своїх територіальних водах Балтійського моря через те, що маршрут "Північного потоку-2" захоплював вкрай проблемну ділянку балтійського дна. Там зібрано фактично цілий "цвинтар" хімічної зброї з часів нацистської Німеччини.

Згодом Данія все-таки надала дозвіл на будівництво газопроводу.

У 2020 році Данія тимчасово заборонила будь-які будівельні роботи у своїх водах через те, що в тріски почався період нересту.

Будівництво газопроводу наразі призупинене через санкції, які США наклали на компанії-підрядники.

"Північний потік-2": що варто знати