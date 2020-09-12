Зупинити "Північний потік-2": Данія підтримала Німеччину
Влада Данії підтримала заяву Німеччини про можливу зупинку будівництва "Північного потоку-2". Також країна підтримала відновлення дискусії про заборону газопроводу.
Данія підтримала заяви Німеччини про можливу зупинку роботи над проєктом "Північний потік-2". Про це повідомила прем'єрка країни Метте Фредерікса, повідомляє DR.
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Я не думаю, що ми повинні ставати залежними від російського газу, тому я думаю, що буде добре, якщо ми зможемо відновити дискусію про це,
– заявила очільниця данського уряду.
Фредерікса також наголосила, що завжди була проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Чому Німеччина може зупинити "Північний потік-2"
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас раніше заявляв, що через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального його країна може зупинити будівництво "Північного потоку-2". Канцлер Німеччини Ангела Меркель ще не прийняла остаточного рішення щодо санкцій проти Росії.
Роль Данії у будівництві "Північного потоку-2"
- На відміну від інших країн, через які пролягає маршрут "Північного потоку-2", Данія довго відтягувала надання дозволу на будівництво газопроводу.
- Країна не вважала за можливе прокладання газопроводу у своїх територіальних водах Балтійського моря через те, що маршрут "Північного потоку-2" захоплював вкрай проблемну ділянку балтійського дна. Там зібрано фактично цілий "цвинтар" хімічної зброї з часів нацистської Німеччини.
- Згодом Данія все-таки надала дозвіл на будівництво газопроводу.
- У 2020 році Данія тимчасово заборонила будь-які будівельні роботи у своїх водах через те, що в тріски почався період нересту.
- Будівництво газопроводу наразі призупинене через санкції, які США наклали на компанії-підрядники.
"Північний потік-2": що варто знати
- У 2015 році Росія спільно з Німеччиною почала будувати "Північний потік-2" – газопровід через Балтійське море.
- Його метою є транспортування російського газу до Європи в обхід України.
- Щороку транзит російського газу через українські труби дає українському бюджету приблизно 3 мільярди доларів.
- Наразі будівництво "Північного потоку-2" завершили на 93%.