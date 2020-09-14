Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розкритикувала Володимира Путіна через те, що той 14 вересня зустрічається з поки ще чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Вона висловила жаль з приводу зустрічі Путіна з Лукашенком у Сочі. Її слова цитує білоруська філія видання "Радіо Свобода".

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Як Тихановська відреагувала на зустріч Путіна та Лукашенка

Вона наголосила, що усі домовленості з Лукашенком в Сочі не матимуть жодної законної сили, оскільки той нелегітимний президент. За її словами, всі договори підписані з ним будуть переглянуті новою владою.

Білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Дуже шкода, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом,

– заявила Тихановська.

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У Кремлі заявили, що ані підписання документів, ані спільної пресконференції за підсумками переговорів не заплановано.

Водночас у Лукашенка анонсували наступні теми переговорів:

стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах;

тематика союзних відносин;

міжнародна проблематика і ситуація в регіоні;

питання спільного реагування на виклики, що виникають.

Раніше Лукашенко наголошував, що під час зустрічі з Путіним хоче вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами ведуться інтенсивні переговори.

Важливо! Це перший закордонний візит Олександра Лукашенка від початку масштабних протестів у країні, які спалахнули відразу ж після оголошення результатів виборів 9 серпня.

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