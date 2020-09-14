Діалог з узурпатором: Тихановська звернулася до Путіна через зустріч із Лукашенком
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розкритикувала Володимира Путіна через те, що той 14 вересня зустрічається з поки ще чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Вона висловила жаль з приводу зустрічі Путіна з Лукашенком у Сочі. Її слова цитує білоруська філія видання "Радіо Свобода".
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Як Тихановська відреагувала на зустріч Путіна та Лукашенка
Вона наголосила, що усі домовленості з Лукашенком в Сочі не матимуть жодної законної сили, оскільки той нелегітимний президент. За її словами, всі договори підписані з ним будуть переглянуті новою владою.
Білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Дуже шкода, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом,
– заявила Тихановська.
Переговори Путіна і Лукашенка в Сочі: що треба знати
У Кремлі заявили, що ані підписання документів, ані спільної пресконференції за підсумками переговорів не заплановано.
Водночас у Лукашенка анонсували наступні теми переговорів:
- стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах;
- тематика союзних відносин;
- міжнародна проблематика і ситуація в регіоні;
- питання спільного реагування на виклики, що виникають.
Раніше Лукашенко наголошував, що під час зустрічі з Путіним хоче вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами ведуться інтенсивні переговори.
Попередні заяви Тихановської про Путіна та Росію
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зверталася до росіян. Вона називала їх братнім до білорусів народом і запевняла, що її країна не веде боротьбу проти них.
- Тихановська також прокоментувала підтримку Лукашенка з боку Путіна. Вона зауважила, що наразі російський президент вирішив спостерігати, як розвиватимуть події в Білорусі.
- Опозиціонерка розповіла, що спілкувалася з лідерами багатьох держав. Натомість російський президент Володимир Путін їй не телефонував. А телефонувати першою вона не має наміру.
- Опонентка Лукашенка також висловилася щодо ймовірного військового втручання Росії у справи Білорусі. Вона була стурбована заявами Путіна про створення резерву силовиків для "допомоги Білорусі". Вона переконана, що це було б серйозним порушенням суверенітету країни.