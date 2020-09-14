Зустріч Лукашенка з Путіним в Сочі: про що домовлятимуться
14 вересня в російському Сочі відбудеться зустріч поки ще чинного білоруського президента Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна. Лідери країн мають намір обговорити низку важливих питань.
Нинішні переговори в Сочі відбудуться у форматі тет-а-тет. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.
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Що відомо про переговори Путіна і Лукашенка в Сочі
У Кремлі заявили, що ні підписання документів, ні спільної пресконференції за підсумками переговорів не заплановано.
Водночас у Лукашенка анонсували наступні теми переговорів:
- стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах;
- тематика союзних відносин;
- міжнародна проблематика і ситуація в регіоні;
- питання спільного реагування на виклики, що виникають.
За попередніми даними, літак Лукашенка вилетів та вже приземлився в Сочі.
Раніше Лукашенко наголошував, що під час зустрічі з Путіним хоче вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами ведуться інтенсивні переговори.
Протести в Білорусі: як Росія підтримує Лукашенка
- 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Не обійшлося й без жертв.
- Тим часом у Кремлі Лукашенка підтримують. Сам поки ще президент Білорусі раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.
- Окрім того військові Білорусі та РФ раніше домовилися задіяти спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.
- Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.