14 вересня в російському Сочі відбудеться зустріч поки ще чинного білоруського президента Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна. Лідери країн мають намір обговорити низку важливих питань.

Нинішні переговори в Сочі відбудуться у форматі тет-а-тет. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

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Що відомо про переговори Путіна і Лукашенка в Сочі

У Кремлі заявили, що ні підписання документів, ні спільної пресконференції за підсумками переговорів не заплановано.

Водночас у Лукашенка анонсували наступні теми переговорів:

стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах;

тематика союзних відносин;

міжнародна проблематика і ситуація в регіоні;

питання спільного реагування на виклики, що виникають.

За попередніми даними, літак Лукашенка вилетів та вже приземлився в Сочі.

Зверніть увагу! Це перший закордонний візит Олександра Лукашенка від початку масштабних протестів у країні, що спалахнули відразу ж після оголошення результатів виборів 9 серпня.

Раніше Лукашенко наголошував, що під час зустрічі з Путіним хоче вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами ведуться інтенсивні переговори.

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