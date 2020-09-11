Опонентка Лукашенка Світлана Тихановська висловилася щодо ймовірного втручання Росії у справи Білорусі. Вона зауважила, що не хотіла б цього.

Тихановська закликала міжнародну спільноту дати білорусам можливість вирішити ситуацію самостійно. Про це опозиціонерка заявила в інтерв'ю Rzeczpospolita.

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Немає сенсу вводити війська, у нас мирні демонстрації проти однієї людини. Я б не хотіла, щоб Росія втручалася в наші внутрішні справи, – наголосила вона.

Тихановська також прокоментувала підтримку Лукашенка з боку Путіна. Вона зауважила, що наразі російський президент вирішив спостерігати, як розвиватимуть події в Білорусі.

"Лукашенко сказав, що звернеться до Росії за військовою допомогою, якщо треба буде. Путін його підтримує, але не надто активно. Він не надсилав солдатів, поки стоїть поруч і дивиться, – пояснила вона.

Довідка. Напередодні Світлана Тихановська записала відеозвернення для росіян. Вона назвала їх братнім до білорусів народом і запевнила, що її країна не веде боротьбу проти них.

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Раніше вона заявила, що стурбована заявами Путіна про створення резерву силовиків для "допомоги Білорусі". Вона переконана, що це було б серйозним порушенням суверенітету країни.

Опозиціонерка розповіла, що спілкувалася з лідерами багатьох держав. Натомість російський президент Володимир Путін їй не телефонував. А телефонувати першою вона не має наміру.