Немає сенсу вводити війська: Тихановська проти втручання Росії в справи Білорусі
Опонентка Лукашенка Світлана Тихановська висловилася щодо ймовірного втручання Росії у справи Білорусі. Вона зауважила, що не хотіла б цього.
Тихановська закликала міжнародну спільноту дати білорусам можливість вирішити ситуацію самостійно. Про це опозиціонерка заявила в інтерв'ю Rzeczpospolita.
Варте уваги Литва першою визнала Тихановську президенткою Білорусі
Немає сенсу вводити війська, у нас мирні демонстрації проти однієї людини. Я б не хотіла, щоб Росія втручалася в наші внутрішні справи, – наголосила вона.
Тихановська також прокоментувала підтримку Лукашенка з боку Путіна. Вона зауважила, що наразі російський президент вирішив спостерігати, як розвиватимуть події в Білорусі.
"Лукашенко сказав, що звернеться до Росії за військовою допомогою, якщо треба буде. Путін його підтримує, але не надто активно. Він не надсилав солдатів, поки стоїть поруч і дивиться, – пояснила вона.
Попередні заяви Тихановської:
- Раніше вона заявила, що стурбована заявами Путіна про створення резерву силовиків для "допомоги Білорусі". Вона переконана, що це було б серйозним порушенням суверенітету країни.
- Опозиціонерка розповіла, що спілкувалася з лідерами багатьох держав. Натомість російський президент Володимир Путін їй не телефонував. А телефонувати першою вона не має наміру.
Ситуація в Білорусі: що варто знати?9 серпня відбулись президентські вибори. За офіційними результатами, переміг Олександр Лукашенко. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. За даними неофіційних екзит-полів, перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.
Це спричинило масові протести у країні, які тривають вже 33 день поспіль. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами. Під тиском влади Тихановська виїхала до Литви, де перебувають її діти.