Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до росіян. Вона назвала їх братнім до білорусів народом і запевнила, що її країна не веде боротьбу проти них.

Про це вона сказала у своєму черговому відеозверненні. Його оприлюднив телеграм-канал "Пул первой".

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Дорогі громадяни Росії! Народи Білорусі і Росії завжди були сусідами і близькими друзями, я впевнена, що такими й залишаться. На жаль, російська пропаганда намагається максимально перекрутити все, що відбувається в Білорусі. Я закликаю вас не піддаватися цій брехні та знати істинну причину того, чому білоруський народ хоче, аби Лукашенко пішов,

– сказала вона.

Так, Тихановська уточнила, що до виборів 2020 року Лукашенко прийшов без шансу на перемогу, без жодної підтримки. Це, за її словами, трапилось через багаторічну кризу в економіці, неготовність громадян миритися з відсутністю базових прав і свобод.

Через це, за словами Тихановської, Лукашенко вибрав таку практику: не допускати до виборів незалежних кандидатів, кидати їх до в’язниць та видворяти з країни.

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Відеозвернення Тихановської до росіян: