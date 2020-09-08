Росія поки не готова визнати наявність у Білорусі політичних в’язнів. Кремль не схвалює загадкові зникнення людей в Білорусі, але чекає більш детальних роз'яснень.

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Звичайно, викрадення людей аж ніяк не можна схвалити, і, звичайно, це потрібно диференціювати від затримання людей згідно з законом,

– натякнув він на загадкове зникнення та затримання Марії Колесникової.

Окремо Пєсков виокремив те, що Росія зараз не може визнати наявність у Білорусі політичних бранців.

Повертаючись до ситуації з Колесниковою, прессекретар Путіна уточнив: Кремль поки не володіє детальною інформацією.

"Ми поки не володіємо детальною інформацією про те, що ж з нею відбулося, бо надходить суперечлива інформація. Сподіваємося, що ситуація буде прояснена і ми почуємо якісь роз’яснення”, – кажуть у Кремлі.

Що відомо про ситуацію з білоруськими опозиціонерами: