Кремль не визнає наявність у Білорусі політичних в’язнів: деталі
Росія поки не готова визнати наявність у Білорусі політичних в’язнів. Кремль не схвалює загадкові зникнення людей в Білорусі, але чекає більш детальних роз'яснень.
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
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Звичайно, викрадення людей аж ніяк не можна схвалити, і, звичайно, це потрібно диференціювати від затримання людей згідно з законом,
– натякнув він на загадкове зникнення та затримання Марії Колесникової.
Окремо Пєсков виокремив те, що Росія зараз не може визнати наявність у Білорусі політичних бранців.
Повертаючись до ситуації з Колесниковою, прессекретар Путіна уточнив: Кремль поки не володіє детальною інформацією.
"Ми поки не володіємо детальною інформацією про те, що ж з нею відбулося, бо надходить суперечлива інформація. Сподіваємося, що ситуація буде прояснена і ми почуємо якісь роз’яснення”, – кажуть у Кремлі.
Що відомо про ситуацію з білоруськими опозиціонерами:
- 8 вересня у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною.
- Втім, згодом стало відомо, що виїхали в Україну лише Родненков та Кравцов. При чому – не за власним бажанням, їх просто видворили. Так само намагалися зробити і з Колесниковою, але в нейтральній зоні між Білоруссю і Україною вона порвала свій паспорт та унеможливила плани влади.
- Лукашенко заявив, що Колесникова намагалася втекти в Україну до своєї сестри. А потім додав, що її затримання на кордоні було правильним.
- За словами заступника голови МВС України Антон Геращенко, білоруських опозиціонерів силою змусили покинути країну.
- До цього їх добу вважали зниклими, зв’язку з ними не було. Найімовірніше протягом 7 вересня Марію Колесникову утримували в КДБ Білорусі.