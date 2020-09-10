Депутати литовського парламенту ухвалили резолюцію про незаконне нав'язування Росією свого союзу з Білоруссю. В документі Світлана Тихановська вказана як "лідер, обраний білоруський народом".

Відтак це перший випадок, коли на офіційному рівні Тихановську визнано президенткою Білорусі. Відповідна резолюція опублікована на сайті литовського парламенту.

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Депутати парламенту зазначили, що вважають Тихановську та Координаційну раду "єдиними легітимними представниками білоруського народу".

Також у резолюції мовиться, що Литва не буде підтримувати дії "нелегітимного глави Білорусі" Олександра Лукашенка. А всі дії політика, спрямовані на зміцнення влади, серед яких і домовленості з Росією, вважатимуться злочином проти білорусів.

Депутати литовського парламенту пропонують запровадити додаткові санкції проти Росії та "незаконного лідера" у випадку спроби обмежити суверенітет Білорусі проти волі народу.

Крім цього, Литва надаватиме білоруському народу та його законним представникам фінансову, політичну, економічну допомогу, спрощення візового режиму. Аби в державі відбулися прозорі та демократичні вибори.

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