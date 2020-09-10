Лідерок білоруської опозиції Світлану Тихановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало номінували на премію Сахарова, яку присуджує Європарламент. Їх хочуть відзначити нагородою за боротьбу проти диктатури в Білорусі.

Опозиціонерок номінували від групи "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів" (S&D) у Європарламенті, що налічує 146 євродепутатів. Про це мовиться на сайті групи.

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Що відомо про цьогорічну премію Сахарова

Інші групи в Європейському парламенті оголосять свої кандидатури пізніше – цього чи на початку наступного тижня. За даними "Радіо Свобода", всі політичні групи розглядають можливість підтримати пропозицію колег з S&D.

Крайній термін висунення кандидатур – 17 вересня. Три кандидати мають бути включені в короткий список 12 жовтня, до того, як остаточне рішення щодо лауреата-2020 ухвалять 22 жовтня.

Відважні жінки Білорусі борються за свободу і демократію в своїй країні,

– заявила віцепрезидентка групи Каті Пірі.

Напередодні колишній прем'єр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск запропонував номінувати Світлану Тихановську та її чоловіка Сергія на Нобелівську премію миру.

Зверніть увагу! Минулого року премію Сахарова отримав український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов. Це був перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець.