Із семи членів президії білоруської координаційної ради опозиції на свободі в країні залишилася тільки Світлана Алексієвич.

Это был ответ на предложение диалога. Реплика, можно сказать. Правда, все остальные онемели и вряд ли теперь захотят разговаривать. Странно, что хотели раньше. Пытаться вести диалог с Лукашенко – то же самое, что ждать ответа от чайника или утюга, – пишет Ирина Халип для Новой газеты.

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Как Лукашенко ведет диалог с оппозицией

После двух дней молчания и большого вранья стало известно, что Мария Колесникова находится в минском СИЗО № 1. Ее обвиняют по статье 361 УК Беларуси ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" – до трех лет лишения свободы).

Двое суток белорусские пограничники и спецслужбы путались в показаниях, то рассказывая о благополучном пересечении границы Марией Колесниковой, то сообщая о задержании на пограничном переходе после того, как ее выбросили из машины ее друзья. Громоздили такую ложь и чушь, что даже повторять это неловко. Странное чувство почти облегчения – хорошо, что нашлась. По крайней мере, теперь все знают, что Колесникова в тюрьме по уголовному обвинению.

Президиум координационного совета, отзовись!

А теперь давайте проведем перекличку.

А некому отзываться. Павел Латушко и Ольга Ковалькова – в Варшаве. Ольга оказалась там в тот момент, когда должна была отбывать административный арест. Павел уехал, когда его предупредили об аресте. Мария Колесникова в тюрьме. Медиатор Лилия Власова в тюрьме, но по другому обвинению – в уклонении от уплаты налогов.