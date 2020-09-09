Правоохоронці в цивільному намагалися 9 вересня увірватися до помешкання нобелівської лауреатки і члена президії Координаційної ради опозиції Білорусії Світлани Алексієвич. Її поки що не затримували. На захист нобелівської лауреатки стали європейські посли, вони прийшли до неї додому.

Що відомо про силовиків біля будинку Алексієвич

Після появи невідомих біля її квартири, Світлана Алексієвич попросила журналістів приїхати до неї. Про це повідомляє газета "Наша Ніва".

Актуально Опозиціонерку Марію Колесникову арештували в Мінську: де її утримують

Пізніше вона вийшла до ЗМІ та розповіла, що не збирається виїжджати з Білорусі. Письменниця також зазначила, що силовики дзвонили в домофон, вимагаючи пропустити їх у дім.

Алексієвич також додала, що в дворі її будинку стояли автобуси з правоохоронцями. За її словами, стежити за нею почали ще в серпні.

Раніше на сайті білоруського ПЕН-центру з'явилася заява нобелівської лауреатки. Вона, зокрема, запевнила, що на місце затриманих режимом Лукашенка опозиціонерів прийдуть сотні інших активістів.

Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців в президії Координаційної Ради. Всі або у в'язниці, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнього – Максима Знака,

– сказала Алексієвич.

Захистити Алексієвич прийшли європосли

На заклик Алексієвич про допомогу відізвалися не лише журналісти, а й європейські посли. Вони прийшли додому до письменниці, аби запобігти її затриманню.

Фото дипломатів разом із Алексієвич у неї вдома оприлюднила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у своєму твіттері.

"Переслідування, арешти та насильницьке вислання опозиції у Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест білоруським режимом. Щаслива поділитися цим фото, щойно знятим у Мінську – зі Світланою Алексієвич поряд з європейськими дипломатами, серед яких і дипломат Швеції", – написала вона.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

Дипломати яких країн прийшли підтримати Алексієвич:

Литви;

Німеччини;

Польщі;

Швеції;

Словаччини;

Чехії.

Першими приїхали посол Литви Андрюс Пулокас та його заступниця Ачта Андріяускене – після повідомлення Алексієвич, що до неї намагаються потрапити невідомі. Згодом до них приєдналися всі решта.

"Коли ми приїхали, тут вже було багато журналістів, багато людей, пара мікроавтобусів. Ми покликали інших послів ЄС і приїхали посли Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини, Чехії. Зараз думаємо, що робити далі", – розповіла Аста Андріяускене в коментарі The Insider.

Що відомо про затримання опозиціонерів у Білорусі

Світлана Алексієвич – остання з семи членів президії Координаційної ради, що залишається на волі в Білорусі. Решту або силоміць змусили покинути країну, або затримали.

Сьогодні стало відомо про арешт Марії Колесникової, яку намагалися вислати з Білорусі до України. Відомо, що вона перебуває в СІЗО №1 у Мінську. В квартирі Колесникової силовики зранку провели обшук.

Також з самого ранку обшук провели в помешканні Максима Знака. Згодом його самого також затримали.

Натомість поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання опозиціонерів правильним кроком.

За кордон через тиск режиму Лукашенка виїхали Павло Латушко та Ольга Ковалькова. Натомість Лілію Власову та Сергія Дилевського заарештували.

Детальніше про перебіг масових протестів у Білорусі можна ознайомитися за посиланням.