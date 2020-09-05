Тихановська каже, що Путін їй не телефонував, а першою вона не зателефонує
Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська розповіла, що їй телефонували багато лідерів західних держав, зокрема США, Канади й країн Європи. Втім так досі й не було дзвінка від російського президента Володимира Путіна.
Усі телефонували, висловлювали свою думку, нікому не було відмовлено в спілкуванні. Про це Світлани Тихановська розповіла, відповідаючи на питання прихильників в ютубі, повідомляє 24 канал.
До слова Тихановська: Бачимо Росію учасником процесу, якщо знадобиться посередництво
Люди висловлювали свою підтримку білоруському народу. Ми відкриті до діалогу з представниками будь-якої держави. Тому якщо хтось нам зателефонує з Росії, то ми, звісно ж, поспілкуємося,
– розповіла екскандидатка в президенти Білорусі.
Далі вона відверто сказала, що жодного дзвінка з Росії досі не було. Після цього в політикині запитали, чи не вважає вона за потрібне самій зателефонувати в Кремль, на що вона відповіла, що білоруська криза є внутрішньою проблемою.
"Втім я знову повторюся: якщо лідери інших держав вважають за необхідне підтримати нас, зустрітися чи висловити свою думку, то ми завжди відкриті до діалогу", – наголосила Світлана Тихановська.
Пізніше вона прокоментувала підтримку Кремлем режиму Олександра Лукашенка, закликавши усіх партнерів не втручатися у внутрішні справи Білорусі.
Вони мають розуміти, що білоруси самі повинні вирішувати, як з цією проблемою впоратися. У нас дружні народи, ми не збираємося припиняти жодних відносин з Росією, але втручання в наші справи недопустимі,
– резюмувала політикиня.
Ситуація в Білорусі: головне
- 9 серпня в Білорусі обирали президента. ЦВК оголосила, що перемогу з 80% голосів здобув Лукашенко, а у Тихановської – близько 10%.
- Білоруси переконані, що вибори були сфальсифіковані. Тому виходять на вулиці міст з протестами.
- Проти мітингувальників кинули силовиків. Щонайменше 4 людей загинули, понад тисяча постраждали.
- Під тиском влади Світлана Тихановська виїхала до Литви, де перебувають її діти.
- Опозиція створила Координаційну раду, аби забезпечити мирну передачу влади в країні. Чинна влада Білорусі вважає її діяльність незаконною.