Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська розповіла, що їй телефонували багато лідерів західних держав, зокрема США, Канади й країн Європи. Втім так досі й не було дзвінка від російського президента Володимира Путіна.

Усі телефонували, висловлювали свою думку, нікому не було відмовлено в спілкуванні. Про це Світлани Тихановська розповіла, відповідаючи на питання прихильників в ютубі, повідомляє 24 канал.

До слова Тихановська: Бачимо Росію учасником процесу, якщо знадобиться посередництво

Люди висловлювали свою підтримку білоруському народу. Ми відкриті до діалогу з представниками будь-якої держави. Тому якщо хтось нам зателефонує з Росії, то ми, звісно ж, поспілкуємося,

– розповіла екскандидатка в президенти Білорусі.

Далі вона відверто сказала, що жодного дзвінка з Росії досі не було. Після цього в політикині запитали, чи не вважає вона за потрібне самій зателефонувати в Кремль, на що вона відповіла, що білоруська криза є внутрішньою проблемою.

"Втім я знову повторюся: якщо лідери інших держав вважають за необхідне підтримати нас, зустрітися чи висловити свою думку, то ми завжди відкриті до діалогу", – наголосила Світлана Тихановська.

Пізніше вона прокоментувала підтримку Кремлем режиму Олександра Лукашенка, закликавши усіх партнерів не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Вони мають розуміти, що білоруси самі повинні вирішувати, як з цією проблемою впоратися. У нас дружні народи, ми не збираємося припиняти жодних відносин з Росією, але втручання в наші справи недопустимі,

– резюмувала політикиня.

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