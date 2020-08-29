Опозиційна кандидатка на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала ситуацію в країні. Зокрема пояснила, що думає про міжнародне посередництво у переговорах.

Одним з учасників цього процесу Тихановська бачить Росію, про це вона заявила в інтерв'ю Euronews.

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За її словами, криза відбувається всередині країни, вона не спрямована проти будь-якої держави.

"Тому ми беремо на себе відповідальність у її вирішенні шляхом переговорів всередині країни", – пояснила опозиціонерка.

Якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, звичайно ж, бачимо Росію одним з учасників процесу,

– запевнила Тихановська.

Й додала, що Росія – це країна, з якою Білорусь перебуває у дружніх, тісних взаєминах.