Лідерка білоруської опозиції, яка зараз перебуває у Литві, Світлана Тихановська заявила, що з нею вже спілкувалися лідери багатьох країн. Вона вдячна їм за всебічну підтримку Білорусі. Окрім того, Тихановська вважає, що готова поспілкуватися і з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це вона розповіла у коментарі "Німецькій хвилі".

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Так, за словами Тихановської, світові лідери дружньо налаштовані щодо Білорусі та натхненні "подвигом" людей, що стали на захист своїх прав.

Вона також наголосила, що опозиція готова до діалогу та спілкування з лідерами будь-яких країн.

Мені телефонували лідери сильних країн і, я думаю, що знайду слова, аби поспілкуватися з Володимиром Путіним,

– уточнила Тихановська.

Водночас, хто саме з лідерів "сильних країн" телефонував їй, Тихановська не сказала.

Зауважимо, що своєю чергою, Олександр Лукашенко заявив, що готовий спілкуватися з "притомною опозицією". Втім, не з людьми, які виходять на демонстрації на вулиці своїх міст у Білорусі.

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