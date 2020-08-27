Знайду слова, – Тихановська заявила, що готова до діалогу з Путіним
Лідерка білоруської опозиції, яка зараз перебуває у Литві, Світлана Тихановська заявила, що з нею вже спілкувалися лідери багатьох країн. Вона вдячна їм за всебічну підтримку Білорусі. Окрім того, Тихановська вважає, що готова поспілкуватися і з російським лідером Володимиром Путіним.
Про це вона розповіла у коментарі "Німецькій хвилі".
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Так, за словами Тихановської, світові лідери дружньо налаштовані щодо Білорусі та натхненні "подвигом" людей, що стали на захист своїх прав.
Вона також наголосила, що опозиція готова до діалогу та спілкування з лідерами будь-яких країн.
Мені телефонували лідери сильних країн і, я думаю, що знайду слова, аби поспілкуватися з Володимиром Путіним,
– уточнила Тихановська.
Водночас, хто саме з лідерів "сильних країн" телефонував їй, Тихановська не сказала.
Зауважимо, що своєю чергою, Олександр Лукашенко заявив, що готовий спілкуватися з "притомною опозицією". Втім, не з людьми, які виходять на демонстрації на вулиці своїх міст у Білорусі.
Головне про протести у Білорусі
- Масштабні протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали виходити на вулиці своїх міст, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Правоохоронці вже затримали 2 членів президії ради, інших викликають на допити у Слідчий комітет Білорусі.