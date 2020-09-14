Очільник Білорусі та президент Росії зустрілися у Сочі 14 вересня. Там політики обговорили низку важливих питань, серед яких зміни до Конституції та фінансова підтримка Білорусі. Однак головна опозиціонерка Білорусі Світлана Тихановска заявила, що будь-які угоди, укладені між двома президентами, можуть бути визнані недійсними новим президентом.

Позиція Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановска заявила, що шкодує про зустріч Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Про це повідомляє France 24.

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Водночас вона підкреслила, що не вважає зустріч помилковою.

Але ми дійсно шкодуємо, що містер Путін прийняв диктатора, а не (представника – 24 канал) білоруського народу,

– сказала Тихановска.

Опозиціонерка наголосила, що білоруський народ не визнає Лукашенко чинним президентом Білорусії, тому "будь-які угоди, укладені між двома президентами, можуть бути визнані недійсними новим президентом". Тихановська сподівається, що з боку РФ не буде військового втручання у справи Білорусі.

Крім цього, політикиня назвала Путіна мудрим лідером. За словами Тіхановском, у неї немає зараз контактів з російським керівництвом, однак вона висловила надію, що незабаром такі контакти можна буде налагодити.

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Про надання Білорусі кредиту

Тіхановском також критично відгукнулася про надання Білорусі нового російського кредиту на 1,5 мільярда доларів.

Мій коментар – це звернення до громадян Росії. Дорогі росіяни! Вашими податками будуть оплачені наші побої. Ми впевнені, що ви цього не хотіли б. Агонію Лукашенко це може продовжити, але перемоги народу запобігти не зможе,

– підсумувала Тихановска.

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