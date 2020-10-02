У Мінську не забарились з реакцію на введення санкцій ЄС. У Білорусі підготували список представників Євросоюзу, проти яких застосують каральні обмеження.

У МЗС Білорусі кажуть, що це відповідь на "недружні дії"

Мінськ, хоча й виступає проти конфронтації, проте налаштований давати відповідь на "недружні" дії. З такою заявою виступили у Міністерстві закордонних справ Білорусі.

До теми Санкції будуть, але не для Лукашенка: Євросоюз досяг згоди щодо Білорусі

У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною вводиться в дію у відповідь санкційний список. Єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь,

– повідомили в МЗС.

У дипвідомстві лише зазначили, що дія санкцій розпочалась 2 жовтня. Проти кого вони стосуються – у МЗС не розповіли. Пояснили цю таємничість "цивілізованою дипломатичною практикою".

Що відомо про санкції Євросоюзу

Під час спеціального засідання Європейської Ради країни Євросоюзу домовились щодо застосування санкцій проти Білорусі. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель. Невдовзі цю домовленість мають затвердити згідно з усіма процедурами.

Санкції адресні, отож у санкційному списку – 40 білоруських високопосадовців. Зазначимо, що імені Олександра Лукашенка серед них немає.

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