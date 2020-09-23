Тихановська про таємну інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на таємну інавгурацію чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка відбулась 23 вересня. На думку опозиціонерки, в цей день Лукашенко просто пішов на пенсію.
Таємна інавгурація Лукашенка – це спроба визнати себе легітимним. Про це Тихановська заявила у відеозверненні до білорусів, повідомляє TUT.BY.
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Що думає Тихановська про таємну інавгурацію Лукашенка
На думку опозиціонерки, інавгурація Лукашенка показує, що він розуміє, що його попередні повноваження закінчились, а нові "білоруси йому не видали".
Ця інавгурація – фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. Це означає, що його накази для силовиків нелегітимні і їх не потрібно виконувати,
– заявила лідерка опозиції.
Тихановська додала, що саме вона є лідеркою, яку обрав народ на президентських виборах у Білорусі 2020 року.
Лідерка білоруської опозиції про підтримку ЄС
Тихановська розповіла, що зустрічалась з представниками європейських країн і Європа повністю підтримує білорусів у прагненні провести нові прозорі та чесні вибори президента Білорусі.
Країни Євросоюзу підтримують білоруський народ у вимогах зупинити насильство, звільнити політв'язнів та провести нові чесні та прозорі вибори. Вони готові надати реальну допомогу,
– додала опозиціонерка.
Також вона зазначила, що Європа надасть Білорусі "серйозні інвестиційні пакети", коли в країні переможе демократія. Отож, основним завданням для білорусів є побудувати "нову країну".
Що відомо про інавгурацію Лукашенка?
Зранку 23 вересня 2020 року біля резиденції Лукашенка почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі під'їхала військова техніка, а рух для транспорту перекрили. Виявилося, що це проводять інавгурацію Лукашенка, яку ніде не анонсували. На церемонію інавгурації запросили кілька сотень впливових людей. Згодом до Палацу Незалежності прибув кортеж самого Лукашенка.
Говорили, що це може бути лише репетиція інавгурації, адже дату церемонії завчасно не повідомляли. Проте очевидці події розповіли, що Лукашенко, поклавши праву руку на Конституцію, виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, а голова Центральної комісії Білорусі Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення Президента Республіки Білорусь.