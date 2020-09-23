Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на таємну інавгурацію чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка відбулась 23 вересня. На думку опозиціонерки, в цей день Лукашенко просто пішов на пенсію.

Таємна інавгурація Лукашенка – це спроба визнати себе легітимним. Про це Тихановська заявила у відеозверненні до білорусів, повідомляє TUT.BY.

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Що думає Тихановська про таємну інавгурацію Лукашенка

На думку опозиціонерки, інавгурація Лукашенка показує, що він розуміє, що його попередні повноваження закінчились, а нові "білоруси йому не видали".

Ця інавгурація – фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. Це означає, що його накази для силовиків нелегітимні і їх не потрібно виконувати,

– заявила лідерка опозиції.

Тихановська додала, що саме вона є лідеркою, яку обрав народ на президентських виборах у Білорусі 2020 року.

Лідерка білоруської опозиції про підтримку ЄС

Тихановська розповіла, що зустрічалась з представниками європейських країн і Європа повністю підтримує білорусів у прагненні провести нові прозорі та чесні вибори президента Білорусі.

Країни Євросоюзу підтримують білоруський народ у вимогах зупинити насильство, звільнити політв'язнів та провести нові чесні та прозорі вибори. Вони готові надати реальну допомогу,

– додала опозиціонерка.

Також вона зазначила, що Європа надасть Білорусі "серйозні інвестиційні пакети", коли в країні переможе демократія. Отож, основним завданням для білорусів є побудувати "нову країну".