Для громадян Білорусі він ніхто, – Координаційна рада про таємну інавгурацію Лукашенка
Член Координаційної ради Павло Латушко прокоментував інавгурацію Олександра Лукашенка, яка відбулася таємно. За словами Латушка, білоруси стали свідками безпрецедентної ситуації й тепер для світової спільноти та білоруського народу Лукашенко ніхто.
Реакція Координаційної ради
Латушко порівняв церемонію інавгурації зі злочинною "сходкою для коронації чергового злодія у законі". Слова Латушка наводить опозиційний телеграм-канал NEXTA Live.
Важливо Вічний президент: що відомо про Олександра Лукашенка
Він наголосив, що Лукашенко є президентом виключно ОМОНу та "дрібки брехливих чиновників". Член Координаційної ради зауважив, що очільник Білорусі мав шанс піти, але не зробив цього.
Диявольська жадоба влади та параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити закон. Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії й ганьба цивілізованого світу,
– заявив Латушко.
За його словами, віднині Лукашенко більше не президент Білорусі, а просто глава ОМОНу.
Що відомо про Координаційну раду?Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади в Білорусі. Координаційна рада Білорусі ще раніше розпочала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.
Актуально Церемонія інавгурації: Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі
Таємна інавгурація Лукашенка: головне
- Попри масові протести у Білорусі, Олександр Лукашенко таки вступив на посаду президента Білорусі. Таємна церемонія інавгурації відбулася 23 вересня.
- Зранку 23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.
- Приблизно об 11:00 до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка.
- Об 11:40 з резиденції Лукашенка почали виходити люди. Перед цим у будівлі було чути державний гімн Білорусі.