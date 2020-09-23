Член Координаційної ради Павло Латушко прокоментував інавгурацію Олександра Лукашенка, яка відбулася таємно. За словами Латушка, білоруси стали свідками безпрецедентної ситуації й тепер для світової спільноти та білоруського народу Лукашенко ніхто.

Реакція Координаційної ради

Латушко порівняв церемонію інавгурації зі злочинною "сходкою для коронації чергового злодія у законі". Слова Латушка наводить опозиційний телеграм-канал NEXTA Live.

Важливо Вічний президент: що відомо про Олександра Лукашенка

Він наголосив, що Лукашенко є президентом виключно ОМОНу та "дрібки брехливих чиновників". Член Координаційної ради зауважив, що очільник Білорусі мав шанс піти, але не зробив цього.

Диявольська жадоба влади та параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити закон. Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії й ганьба цивілізованого світу,

– заявив Латушко.

За його словами, віднині Лукашенко більше не президент Білорусі, а просто глава ОМОНу.

Що відомо про Координаційну раду? Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади в Білорусі. Координаційна рада Білорусі ще раніше розпочала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.

Актуально Церемонія інавгурації: Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі

Таємна інавгурація Лукашенка: головне