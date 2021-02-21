Світлана Тихановська заявила, що наразі білоруська опозиція – "втратила вулиці". Однак масові протести у країні продовжаться. Можливо, навесні.

Наразі опозиціонерам необхідно покращити свою організацію.

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Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насиллям режиму проти протестувальників – у них є зброя, у них є сила, так що так, наразі здається, що ми програли,

– зауважила Тихановська.

Водночас здаватися Тихановська не має наміру. Вона розповіла, що різні опозиційні об'єднання намагаються стати командою: на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.

За словами Тихановської, стратегія полягає у тому, щоб постійно тиснути на режим, аж доки люди не будуть готові знову вийти на вулиці. Можливо, це станеться вже навесні.

Що наразі відбувається у Білорусі