Режим Лукашенко смеется, – Тихановская о санкциях ЕС
По мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, санкций Евросоюза против официального Минска – недостаточно. Она отметила, что страны Запада должны прекратить финансовую поддержку режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Источник:ТААС
Политик призвала вводить новые санкции против представителей власти, которые нарушают права человека.
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Что говорит Тихановская
Тихановская отметила, очень важно, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах.
Поддержали, но решать проблему не захотели ... Под санкциями всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется,
– отметила Тихановская.
Политик также призвала Запад дополнительно поддержать оппозиционные СМИ, правозащитников и участников забастовок.
Что известно о санкциях ЕС против Беларуси
- ЕС уже ввел 3 пакета санкций против белорусских представителей власти.
- Первый пакет ввели еще 2 октября. Туда попали 40 белорусских чиновников, однако Лукашенко среди них не было.
- Во втором пакете от 6 ноября о Лукашенко вспомнили.
- Третий пакет ввели 17 декабря. В него попали 29 белорусов, среди которых – спикер, генпрокурор и чиновники.
- Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание счетов.
- Белорусские оппозиционеры сообщали, что 22 февраля, в Брюсселе могут обсуждать 4 пакет санкций.
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