По мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, санкций Евросоюза против официального Минска – недостаточно. Она отметила, что страны Запада должны прекратить финансовую поддержку режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Политик призвала вводить новые санкции против представителей власти, которые нарушают права человека.

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Что говорит Тихановская

Тихановская отметила, очень важно, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах.

Поддержали, но решать проблему не захотели ... Под санкциями всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется,

– отметила Тихановская.

Политик также призвала Запад дополнительно поддержать оппозиционные СМИ, правозащитников и участников забастовок.

Что известно о санкциях ЕС против Беларуси