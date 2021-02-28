Светлана Тихановская уверена, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уйдет с поста уже весной 2021 года. Он, мол, не выдержит давления Евросоюза и США.

Лукашенко уйдет с поста

Лидер белорусской оппозиции убеждена, что режим Лукашенко падет в 2021 году.

Читайте также Никто из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня, – Лукашенко

По ее словам, давление на самопровозглашенного президента "будет расти с каждым днем, и однажды он станет для Лукашенко слишком сильным, так что тот уйдет".

Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет,

– заявила Тихановская.

Что известно о санкциях против режима Лукашенко

19 февраля США ввели санкции против 43 человек из окружения самопровозглашенного президента.

В Великобритании также разработали санкционный список. В него попали 27 белорусских чиновников, правоохранителей и сотрудников государственных СМИ.

25 февраля Европейский Союз на год продлил санкции против белорусских властей. Ограничения касаются 88 чиновников, среди которых и сам Лукашенко.

Украина также рассматривает возможность введения санкций против режима самопровозглашенного президента.

Обратите внимание! Ранее Тихановская призвала США, Канаду, ЕС и Великобританию расширить санкции против белорусских властей. Кроме того, она просила страны расследовать преступления режима Лукашенко и помочь в проведении новых справедливых выборов.