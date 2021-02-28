Весной Лукашенко уйдет, – Тихановская
Светлана Тихановская уверена, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уйдет с поста уже весной 2021 года. Он, мол, не выдержит давления Евросоюза и США.
Источник:Bild am Sonntag
Лукашенко уйдет с поста
Лидер белорусской оппозиции убеждена, что режим Лукашенко падет в 2021 году.
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По ее словам, давление на самопровозглашенного президента "будет расти с каждым днем, и однажды он станет для Лукашенко слишком сильным, так что тот уйдет".
Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет,
– заявила Тихановская.
Что известно о санкциях против режима Лукашенко
- 19 февраля США ввели санкции против 43 человек из окружения самопровозглашенного президента.
- В Великобритании также разработали санкционный список. В него попали 27 белорусских чиновников, правоохранителей и сотрудников государственных СМИ.
- 25 февраля Европейский Союз на год продлил санкции против белорусских властей. Ограничения касаются 88 чиновников, среди которых и сам Лукашенко.
- Украина также рассматривает возможность введения санкций против режима самопровозглашенного президента.
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