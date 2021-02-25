Евросоюз продлил санкции против властей Беларуси до 2022 года
В четверг, 25 февраля, Евросоюз продлил санкции против властей Беларуси по меньшей мере до 28 февраля 2022 года. Они распространяются на 88 чиновников и чиновников.
Источник:European Council
Среди них также есть самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
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Все люди из санкционного списка являются причастными к репрессиям, запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов.
Что происходит в Беларуси
- Светлана Тихановская заявила, что сейчас формируется впечатление, будто бы белорусская оппозиция проиграла. В то же время Тихановская надеется: протесты в стране продолжатся. Возможно, это произойдет уже весной.
- В то же время режим Лукашенко продолжает свой произвол. Украинские политики Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко заявили, что ситуация в Беларуси – это репрессии.
- В стране продолжают осуждать даже несовершеннолетних. В частности, 16-летнего Никиту Золотарева приговорили к 5 годам колонии.
- Кроме того, в Беларуси продолжают судить журналистов. Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к 2 годам заключения за стрим c протестов в центре Минска.
- Новые обвинения также предъявили лидерам оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Им инкриминируют захват государственной власти неконституционным путем и создание экстремистского формирования.
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