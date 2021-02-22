"Ты политический, ты сдохнешь": в Беларуси 16-летнего подростка приговорили к 5 годам заключения
В Беларуси подростка осудили за массовые беспорядки. Никите Золотареву – 16 лет, и в колонии он проведет 5 лет.
Источник:"Радио Свобода"
Кроме того, за массовые беспорядки также приговорили 25-летнего Дмитрия Корнеева (к 8 годам) и 28-летнего Леонида Ковалева (к 6 годам).
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Когда огласили приговор, у Золотарева началась истерика. Он бросился к решетке с возгласом "Отпусти меня отсюда!".
Что сказал прокурор
- Все 3 осужденных якобы участвовали в массовых беспорядках, которые сопровождались погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением властям.
- Золотарев, Корнеев и Ковалев якобы "действовали совместно и согласованно, и угрожали насилием в отношении работников милиции как месть за служебную деятельность".
Что говорят родители Золотарева
- 16-летний подросток страдает от эпилепсии.
- В СИЗО над Золотаревым издевались, юношу избивали.
- Кроме того, конвоиры отказывались давать подростку таблетки. Правоохранители заявили, что "ты политический, ты сдохнешь».
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