"Ти політичний, ти здохнеш": у Білорусі 16-річного підлітка засудили до 5 років ув'язнення
У Білорусі підлітка засудили за масові заворушення. Микиті Золотарьову – 16 років, і у колонії він проведе 5 років.
Джерело:"Радіо Свобода"
Окрім того, за масові заворушення також засудили 25-річного Дмитра Корнєєва (до 8 років) та 28-річного Леоніда Ковальова (до 6 років).
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Коли оголосили вирок, у Золотарьова почалася істерика. Він кинувся до ґрат з вигуком "Відпусти мене звідси!".
Що сказав прокурор
- Усі 3 засуджених нібито брали участь у масових заворушеннях, які супроводжувалися погромами, підпалами, збройним опором владі.
- Золотарьов, Корнєєв та Ковальов начебто "діяли спільно та узгоджено, і погрожували насильством щодо працівників міліції як помсту за службову діяльність".
Що кажуть батьки Золотарьова
- 16-річний підліток страждає від епілепсії.
- У СІЗО над Золотарьовим знущалися, юнака били.
- Окрім того, конвоїри відмовлялися давати підлітку таблетки. Правоохоронці заявили, що ти "ти політичний, ти здохнеш».
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