У Білорусі підлітка засудили за масові заворушення. Микиті Золотарьову – 16 років, і у колонії він проведе 5 років.

Окрім того, за масові заворушення також засудили 25-річного Дмитра Корнєєва (до 8 років) та 28-річного Леоніда Ковальова (до 6 років).

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Коли оголосили вирок, у Золотарьова почалася істерика. Він кинувся до ґрат з вигуком "Відпусти мене звідси!".

Що сказав прокурор

Усі 3 засуджених нібито брали участь у масових заворушеннях, які супроводжувалися погромами, підпалами, збройним опором владі.

Золотарьов, Корнєєв та Ковальов начебто "діяли спільно та узгоджено, і погрожували насильством щодо працівників міліції як помсту за службову діяльність".

Що кажуть батьки Золотарьова

16-річний підліток страждає від епілепсії.

У СІЗО над Золотарьовим знущалися, юнака били.

Окрім того, конвоїри відмовлялися давати підлітку таблетки. Правоохоронці заявили, що ти "ти політичний, ти здохнеш».

Зверніть увагу! Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила: " наразі здається, що ми програли". Водночас політикиня наголосила, що протести на вулицях Білорусі поновляться. Можливо, вже навесні.