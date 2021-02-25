В Беларуси 25 февраля вынесли приговор по делу участников акции протеста Геннадия Шутова и Александра Кордюкова. Их признали виновными в сопротивлении правоохранительным органам и применении насилия. Казалось бы, привычная для Беларуси ситуация, однако Геннадий Шутов был убит во время демонстрации еще в августе 2020 года.

Брестский суд приговорил друга Шутова – Кордюкова к 10 годам колонии усиленного режима.

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Потерпевшая сторона – двое силовиков

Такой строгий приговор вынесли, поскольку Кордюкову еще и инкриминировали покушение на убийство лица, исполняющего служебные обязанности. Поскольку Шутов уже мертв, то ему так называемые служители Фемиды приговора не назначили.

Потерпевшей стороной по делу выступили два спецназовца, на которых якобы и напали жители Бреста. Силовики отказались заявлять о взыскании материального возмещения.

Кордюков якобы ударил по голове капитана сил спецопераций

Отметим, что события, о которых говорится в уголовном деле, произошли 11 августа 2020 года в Бресте. В этот день смертельное ранение получил участник демонстрации Геннадий Шутов. Потерпевшей стороной, по мнению белорусского правосудия, оказались капитан сил спецопераций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын.

По их словам, Шутов и Кордюков умышленно к ним подошли и выразили свое возмущение действиями правоохранителей. Кордюков якобы ударил трубой по голове Гаврилова.

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Кордюкову удалось сбежать

После этого Гаврилов из пистолета произвел выстрел вверх. Тогда Кордюков, говорят силовики, бросил трубу в их сторону и начал убегать. Его догонял прапорщик.

Гаврилов стрелял в плечо Шутову, однако попал в голову

В это время Шутов якобы схватил Гаврилова за ногу и попытался повалить. Капитан стрелял демонстранту в правое плечо. Однако странным образом, убеждает спецназовец, Шутов развернулся так, что пуля попала ему в затылок.

Какова версия осужденного Кордюкова

Сам Кордюков говорит, что труба у него в руках действительно была. Однако на спецназовцев он не нападал. Более того, мужчина даже не понимал, что они из силовых органов из-за гражданской одежды.

Кордюков и Шутов поинтересовались у них, что происходит, однако Гаврилов и Голицын начали толкаться. Также осужденный утверждает: по голове никого не бил, попал только в ногу. Спецназовцы вытащили оружие и приказали ложиться на землю. Выстрел прозвучал почти сразу, Геннадий Шутов встал на колени. К Гаврилову, который впоследствии в него стрелял, он был спиной. Кордюков перепугался и убежал. Вслед ему стреляли.

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