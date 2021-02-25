У Білорусі за участь в акціях протесту засудили покійника
У Білорусі 25 лютого винесли вирок у справі учасників акції протесту Геннадія Шутова та Олександра Кордюкова. Їх визнали винними в опорі правоохоронним органам та застосуванні насилля. Здавалось би, звична для Білорусі ситуація, проте Геннадій Шутов був убитий під час демонстрації ще у серпні 2020 року.
Джерело:TUT.by
Брестський суд засудив друга Шутова – Кордюкова до 10 років колонії посиленого режиму.
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Потерпіла сторона – двоє силовиків
Такий строгий вирок винесли, оскільки Кордюкову ще й інкримінували замах на вбивство особи, що виконує службові обов'язки. Оскільки Шутов уже мертвий, то йому так звані служителі Феміди вироку не призначили.
Потеріплою стороною у справі виступили два спецпризначенці, на яких начебто і напали жителі Бреста. Силовики відмовились заявляти про стягнення матеріального відшкодування.
Кордюков начебто вдарив по голові капітана сил спецоперацій
Зазначимо, що події, про які мовиться у кримінальній справі, відбулись 11 серпня 2020 року у Бресті. У цей день смертельне поранення отримав учасник демонстрації Геннадій Шутов. Потерпілою стороною, на думку білоруського правосуддя, виявились капітан сил спецоперацій Роман Гаврилов та прапорщик Арсеній Голіцин.
За їхніми словами, Шутов і Кордюков навмисне до них підійшли і висловили своє обурення діями правоохоронців. Кордюков начебто вдарив трубою по голові Гаврилова.
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Кордюкову вдалось втекти
Після цього Гаврилов з пістолета здійснив постріл вгору. Тоді Кордюков, кажуть силовики, кинув труб ув їхній бік і почав втікати. Його наздоганяв прапорщик.
Гаврилов стріляв у плече Шутову, проте попав у голову
У цей час Шутов начебто схопив Гаврилова за ногу і спробував повалити. Капітан стріляв демонстранту у праве плече. Проте дивним чином, переконує спецпризначенець, Шутов розвернувся так, що куля потрапила йому в потилицю.
Яка версія засудженого Кордюкова
Сам Кордюков каже, що труба у нього в руках справді була. Проте на спецпризначенців він не нападав. Ба більше, чоловік навіть не розумів, що вони з силових органів через цивільний одяг.
Кордюков та Шутов поцікавились у них, що відбуваються, проте Гаврилов та Голіцин почали штовхатись. Також засуджений стверджує: по голові нікого не бив, попав лише у ногу. Спецпризначенці витягнули зброю і наказали лягати на землю. Постріл пролунав майже одразу, Геннадій Шутов став на коліна. До Гаврилова, який згодом у нього стріляв, він був спиною. Кордюков перелякався і втік. Вслід йому стріляли.
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