Євросоюз продовжив санкції проти влади Білорусі до 2022 року
У четвер, 25 лютого, Євросоюз продовжив санкції проти влади Білорусі щонайменше до 28 лютого 2022 року. Вони поширюються на 88 чиновників та посадовців.
Джерело:European Council
Серед них також є самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Актуально У Білорусі за участь в акціях протесту засудили покійника
Усі люди із санкційного списку є причетними до репресій, залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів.
Що відбувається у Білорусі
- Світлана Тихановська заявила, що наразі формується враження, нібито білоруська опозиція програла. Водночас Тихановська сподівається: протести у країні продовжаться. Можливо, це станеться вже навесні.
- Водночас режим Лукашенка продовжує своє свавілля. Українські політики Дмитро Кулеба і Олександр Ткаченко заявили, що ситуація у Білорусі – це репресії.
- У країні продовжують засуджувати навіть неповнолітніх. Зокрема, 16-річного Микиту Золотарьова засудили до 5 років колонії.
- Окрім того, у Білорусі продовжують судити журналістів. Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову засудили до 2 років ув'язнення за стрім з протестів у центрі Мінська.
- Нові звинувачення також висунули лідерам опозиції Марії Колесніковій і Максиму Знаку. Їм інкримінують захоплення державної влади неконституційним шляхом та створення екстремістського формування.
Поділитися новиною