США и Великобритания ввели новые санкции против белорусских чиновников
Госдепартамент США ввел санкции против 43 представителей режима Лукашенко. О ком именно говорится – неизвестно. Также о новом санкционном списке сообщили и в Великобритании.
Источник:Госдепартамент США
О новых ограничениях говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
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Конкретные имена из санкционного списка – неизвестны
"Ответственных за подрыв демократии" лишили право въезда в США. В списке – высокопоставленные чиновники преимущественно из сектора юстиции, руководители правоохранительных органов и силовики, которые задерживали людей во время мирных акций. Также в список попали судьи, прокуроры и работники вузов.
США остаются обеспокоенными жестокими репрессиями режима Лукашенко против мирных протестующих, демократических активистов и журналистов. Особенно беспокоят налеты на правозащитную организацию "Весна", Белорусскую ассоциацию журналистов и независимых профсоюзных работников,
– сказано в заявлении Госдепа.
Санкции ввела и Великобритания
Источник: Управление по вопросам осуществления финансовых санкций
Солидарна с США и Великобритания. Там в санкционный список попали 27 человек – чиновники, правоохранители, сотрудники государственных СМИ.
В частности в списке:
- Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт;
- Генпрокурор Андрей Швед;
- Глава Совета Республики Наталья Кочанова;
- Министр информации Игорь Луцкий;
- Вице-премьер Анатолий Сивак и другие.
Если финансовые активы этих лиц найдут в Великобритании, то их заморозят.
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