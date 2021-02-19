Госдепартамент США ввел санкции против 43 представителей режима Лукашенко. О ком именно говорится – неизвестно. Также о новом санкционном списке сообщили и в Великобритании.

О новых ограничениях говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Конкретные имена из санкционного списка – неизвестны

"Ответственных за подрыв демократии" лишили право въезда в США. В списке – высокопоставленные чиновники преимущественно из сектора юстиции, руководители правоохранительных органов и силовики, которые задерживали людей во время мирных акций. Также в список попали судьи, прокуроры и работники вузов.

США остаются обеспокоенными жестокими репрессиями режима Лукашенко против мирных протестующих, демократических активистов и журналистов. Особенно беспокоят налеты на правозащитную организацию "Весна", Белорусскую ассоциацию журналистов и независимых профсоюзных работников,

– сказано в заявлении Госдепа.

Санкции ввела и Великобритания

Источник: Управление по вопросам осуществления финансовых санкций

Солидарна с США и Великобритания. Там в санкционный список попали 27 человек – чиновники, правоохранители, сотрудники государственных СМИ.

В частности в списке:

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт;

Генпрокурор Андрей Швед;

Глава Совета Республики Наталья Кочанова;

Министр информации Игорь Луцкий;

Вице-премьер Анатолий Сивак и другие.

Если финансовые активы этих лиц найдут в Великобритании, то их заморозят.

К теме! Это уже не впервые страны Запада вводят санкции против Беларуси. Лондон это уже делает в третий раз. А США в конце декабря 2020 года объявили санкции против высшего руководства Беларуси, в список попал и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.