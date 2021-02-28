Світлана Тихановська впевнена, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко піде з посади вже весною 2021 року. Він, мовляв, не витримає тиску Євросоюзу та США.

Лукашенко піде з посади

Лідерка білоруської опозиції переконана, що режим Лукашенка впаде у 2021 році.

Читайте також Жоден з моїх дітей не буде президентом у Білорусі після мене, – Лукашенко

За її словами, тиск на самопроголошеного президента "буде рости з кожним днем, і одного дня він стане для Лукашенка надмірним, так що той піде".

Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде,

– заявила Тихановська.

Що відомо про санкції проти режиму Лукашенка

19 лютого США ввели санкції проти 43 осіб з оточення самопроголошеного президента.

У Великій Британії також напрацювали санкційний список. У нього потрапили 27 білоруських чиновників, правоохоронців та співробітників державних ЗМІ.

25 лютого Європейський Союз на рік продовжив санкції проти білоруської влади. Обмеження стосуються 88 чиновників, серед яких і сам Лукашенко.

Україна також розглядає можливість введення санкцій проти режиму самопроголошеного президента.

Зверніть увагу! Раніше Тихановська закликала США, Канаду, ЄС та Велику Британію розширити санкції проти білоруської влади. Крім того, вона просила країни розслідувати злочини режиму Лукашенка та допомогти у проведенні нових справедливих виборів.