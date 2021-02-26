Олександр Лукашенко звільнив свого старшого сина Віктора Лукашенка з посади помічника президента. Натомість зробив інше призначення – тепер він очолює національний олімпійський комітет. Незважаючи на це, голова держави запевнив, що жоден з його синів не буде наступним президентом Білорусі.

Олександр Лукашенко вже понад 15 років "тримає" старшого сина біля себе, призначаючи його на керівні посади в уряді Білорусі. Він здійснив чергову ротацію у владі.

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Транзиту влади не буде

Лукашенко заявив, що сьогодні, 26 лютого, звільнить свого сина Віктора Лукашенка з посади помічника президента. Крім того, чинний голова держави окреслив свою позицію щодо "транзиту влади".

Я часто говорив, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося та обговорюватися не може. Тому що жоден з моїх дітей не буде президентом в Білорусі після мене. І Віктор, якщо ви його оберете, все одно не буде державним службовцям,

– заявив Лукашенко.

Білоруські чиновники висунули кандидатуру Віктора Лукашенка на посаду Національного олімпійського комітету. Олександр Лукашенко навіть вважає цю ініціативу позитивною, оскільки син "завжди скаже батькові в будь-який момент про ту чи іншу проблему".

Політична кар'єра Віктора Лукашенка

Старший син Лукашенка є помічником президента з національної безпеки з 2005 року.

У 2007 році він став ще й членом Ради безпеки Білорусі.

З квітня 2019 року Віктору додали ще одну посаду – виконувач обов'язків першого віцепрезидента НОК.

Сьогодні цю посаду скасували, а Лукашенка-молодшого обрали головою НОК.

Раніше білоруський голова держави заявляв, що йому потрібен "найтісніший відкритий канал зв'язку" між ним і силовими структурами. Він додавав, що у разі звільнення Віктора, поки що іншої людини для цієї посади наразі немає.