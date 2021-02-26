Ни один из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня, – Лукашенко
Александр Лукашенко уволил своего старшего сына Виктора Лукашенко с должности помощника президента. Вместе с тем сделал другое назначение – теперь он возглавляет национальный олимпийский комитет. Несмотря на это, глава государства заверил, что ни один из его сыновей не будет следующим президентом Беларуси.
Источник:Новости ТУТ.BY
Александр Лукашенко уже больше 15 лет "держит" старшего сына возле себя, назначая его на руководящие должности в правительстве Беларуси. Он осуществил очередную ротацию во власти.
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Транзита власти не будет
Лукашенко заявил, что сегодня, 26 февраля, уволил своего сына Виктора Лукашенко с должности помощника президента. Кроме того, действующий глава государства обозначил свою позицию относительно "транзита власти".
Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня. И Виктор, если вы его выберете, все равно не будет государственным служащим,
– заявил Лукашенко.
Белорусские чиновники выдвинули кандидатуру Виктора Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко даже считает эту инициативу положительной, поскольку сын "всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме".
Политическая карьера Виктора Лукашенко
- Старший сын Лукашенко является помощником президента по национальной безопасности с 2005 года.
- В 2007 году он стал еще и членом Совета безопасности Беларуси.
- С апреля 2019 года Виктору добавили еще одну должность – исполняющий обязанности первого вице-президента НОК.
- Сегодня эту должность упразднили, а Лукашенко-младшего избрали председателем НОК.
Ранее белорусский глава государства заявлял, что ему нужен "самый тесный открытый канал связи" между ним и силовыми структурами. Он добавлял, что в случае увольнения Виктора, другого человека для этой должности пока нет.
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