Александр Лукашенко уволил своего старшего сына Виктора Лукашенко с должности помощника президента. Вместе с тем сделал другое назначение – теперь он возглавляет национальный олимпийский комитет. Несмотря на это, глава государства заверил, что ни один из его сыновей не будет следующим президентом Беларуси.

Александр Лукашенко уже больше 15 лет "держит" старшего сына возле себя, назначая его на руководящие должности в правительстве Беларуси. Он осуществил очередную ротацию во власти.

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Транзита власти не будет

Лукашенко заявил, что сегодня, 26 февраля, уволил своего сына Виктора Лукашенко с должности помощника президента. Кроме того, действующий глава государства обозначил свою позицию относительно "транзита власти".

Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня. И Виктор, если вы его выберете, все равно не будет государственным служащим,

– заявил Лукашенко.

Белорусские чиновники выдвинули кандидатуру Виктора Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко даже считает эту инициативу положительной, поскольку сын "всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме".

Политическая карьера Виктора Лукашенко

Старший сын Лукашенко является помощником президента по национальной безопасности с 2005 года.

В 2007 году он стал еще и членом Совета безопасности Беларуси.

С апреля 2019 года Виктору добавили еще одну должность – исполняющий обязанности первого вице-президента НОК.

Сегодня эту должность упразднили, а Лукашенко-младшего избрали председателем НОК.

Ранее белорусский глава государства заявлял, что ему нужен "самый тесный открытый канал связи" между ним и силовыми структурами. Он добавлял, что в случае увольнения Виктора, другого человека для этой должности пока нет.