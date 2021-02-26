В Беларуси заявили, что государство должно укреплять связи с Россией якобы из-за давления со стороны Запада. Однако страна не собирается разрывать отношения с Европой.

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что существует объективная необходимость укреплять связи с Россией.

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В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братской страной – Россией,

– заявил он.

Помимо давления на Беларусь Макей видит, что похожая ситуация происходит и вокруг России. Поэтому два государства должны объединиться для воплощения общих планов и решения вопросов. Их спектр довольно широк – от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и взаимодействие в военно-политической и чисто военной сфере.

Но белорусский чиновник добавил, что несмотря на это страна разрывать отношения с европейскими партнерами не собирается.

К слову, 25 февраля Евросоюз продлил санкции против 88 белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года. Санкции против Беларуси в Евросоюзе решили ввести из-за фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и репрессий против мирных протестующих.

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