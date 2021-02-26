Беларусь хочет укреплять отношения с Россией из-за "давления Запада"
В Беларуси заявили, что государство должно укреплять связи с Россией якобы из-за давления со стороны Запада. Однако страна не собирается разрывать отношения с Европой.
Источник:ОНТ
Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что существует объективная необходимость укреплять связи с Россией.
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В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братской страной – Россией,
– заявил он.
Помимо давления на Беларусь Макей видит, что похожая ситуация происходит и вокруг России. Поэтому два государства должны объединиться для воплощения общих планов и решения вопросов. Их спектр довольно широк – от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и взаимодействие в военно-политической и чисто военной сфере.
Но белорусский чиновник добавил, что несмотря на это страна разрывать отношения с европейскими партнерами не собирается.
Что предшествовало этому заявлению
- Беларусь и Россия утвердили план сотрудничества на 2021 год. В документе говорилось о взаимной интеграции. В частности, о совместной охране границ и углублении военного сотрудничества.
- В недавно опубликованном отчете эстонской разведки говорилось о том, что Кремль со своей стороны воспринимает Беларусь как военный плацдарм. Также Россия планирует провести военные учения "Запад – 2021" на территории своего соседа.
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