Военный плацдарм, – эстонская разведка о том, как Кремль воспринимает Беларусь
Россия очень ловко интегрировала Беларусь в свою военную систему. Об этом сообщается в отчете разведки Эстонии. В документе выразили ряд предостережений относительно того, что в Кремле могут использовать Беларусь как военный плацдарм.
Источник:Доклад разведки Эстонии
Россия и Беларусь имеют ряд разногласий в политической и экономической областях, однако они организовали достаточно прочную военную интеграцию.
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В 2021 году ожидается крупное обучение России в европейском направлении – "Запад-2021". Это является традиционной репетицией конфликта с НАТО в регионе Балтийского моря.
Эстония и НАТО не могут игнорировать учения, поскольку Россия разместит десятки тысяч военнослужащих вдоль границ стран Балтии. Работа полетов ВВС России над Балтийским морем значительно возрастет, и Россия, скорее всего, переместит дополнительные военные корабли из Черного моря и Северного флота к региону,
– говорится в отчете.
Предыдущие учения "Запад-2017" Россия проводила с участием танковых подразделений своей армии. Однако в этом году ожидают, что в учениях может принять участие часть белорусских войск. Также по данным эстонской разведки, в учениях, возможно, будет участвовать Китай.
Почему Беларусь стала военным округом России
Фактически, Беларусь остается важнейшим военным союзником России. Из-за этого она превратилась в "российский военный округ" и значительно продвинулась в военной интеграции. Этому предшествовал ряд факторов:
- Географическое расположение
Беларусь фактически является буфером между Россией и ЕС. Ее территория может быть удобным плацдармом для развертывания войск. В таком случае Россия заблокирует выход Сувальского коридора – границы между Польшей и Балтийскими странами, который отделяет Калининградскую область и Беларусь.
- Общее военное прошлое
Дополнительно эстонская разведка считает, что близость между российскими и белорусскими войсками заключается в сходстве организационно-командной структуры. До распада СССР руководство часто практиковало обмен военными и службу за пределами своей республики.
"Многие белорусские офицеры рассматривают Россию как образец для подражания. Курсанты белорусских военных учебных заведений учатся в России, что еще больше поощряет подобное мышление. Военные элиты двух стран также имеют тесные личные контакты", – поясняют в документе.
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