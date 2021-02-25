Россия очень ловко интегрировала Беларусь в свою военную систему. Об этом сообщается в отчете разведки Эстонии. В документе выразили ряд предостережений относительно того, что в Кремле могут использовать Беларусь как военный плацдарм.

Россия и Беларусь имеют ряд разногласий в политической и экономической областях, однако они организовали достаточно прочную военную интеграцию.

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В 2021 году ожидается крупное обучение России в европейском направлении – "Запад-2021". Это является традиционной репетицией конфликта с НАТО в регионе Балтийского моря.

Эстония и НАТО не могут игнорировать учения, поскольку Россия разместит десятки тысяч военнослужащих вдоль границ стран Балтии. Работа полетов ВВС России над Балтийским морем значительно возрастет, и Россия, скорее всего, переместит дополнительные военные корабли из Черного моря и Северного флота к региону,

– говорится в отчете.

Предыдущие учения "Запад-2017" Россия проводила с участием танковых подразделений своей армии. Однако в этом году ожидают, что в учениях может принять участие часть белорусских войск. Также по данным эстонской разведки, в учениях, возможно, будет участвовать Китай.

Почему Беларусь стала военным округом России

Фактически, Беларусь остается важнейшим военным союзником России. Из-за этого она превратилась в "российский военный округ" и значительно продвинулась в военной интеграции. Этому предшествовал ряд факторов:

Географическое расположение

Беларусь фактически является буфером между Россией и ЕС. Ее территория может быть удобным плацдармом для развертывания войск. В таком случае Россия заблокирует выход Сувальского коридора – границы между Польшей и Балтийскими странами, который отделяет Калининградскую область и Беларусь.

Общее военное прошлое

Дополнительно эстонская разведка считает, что близость между российскими и белорусскими войсками заключается в сходстве организационно-командной структуры. До распада СССР руководство часто практиковало обмен военными и службу за пределами своей республики.

"Многие белорусские офицеры рассматривают Россию как образец для подражания. Курсанты белорусских военных учебных заведений учатся в России, что еще больше поощряет подобное мышление. Военные элиты двух стран также имеют тесные личные контакты", – поясняют в документе.

Важно! В конце октября 2020 года Беларусь и Россия утвердили план сотрудничества на 2021 год. В документе говорилось о совместной охране границ и углублении военного сотрудничества.