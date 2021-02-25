Росія дуже вправно інтегрувала Білорусь до своєї військової системи. Про це повідомляється у звіті розвідки Естонії. У документі висловили низку застережень щодо того, що у Кремлі можуть використати Білорусь як військовий плацдарм.

Росія та Білорусь мають низку розбіжностей у політичний та економічній царинах, проте вони організували доволі міцну військову інтеграцію.

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У 2021 році очікується велике навчання Росії в європейському напрямку – "Захід-2021". Це є традиційною репетицією конфлікту з НАТО в регіоні Балтійського моря.

Естонія та НАТО не можуть ігнорувати навчання, оскільки Росія розмістить десятки тисяч військовослужбовців вздовж кордонів країн Балтії. Робота польотів ВПС Росії над Балтійським морем значно зросте, і Росія, швидше за все, перемістить додаткові військові кораблі з Чорного моря та Північного флоту до регіону,

– йдеться у звіті.

Попередні навчання "Захід-2017" Росія проводила за участі танкових підрозділів своєї армії. Проте цьогоріч очікують, що в навчаннях може взяти участь частина білоруських військ. Також за даними естонської розвідки, у навчаннях, можливо, братиме участь Китай.

Чому Білорусь стала військовим округом Росії

Фактично, Білорусь залишається найважливішим військовим союзником Росії. Через це вона перетворилась на "російський військовий округ" та значно просунулась у військовій інтеграції. Цьому передувала низка факторів:

Географічне розташування

Білорусь фактично є буфером між Росією та ЄС. Її територія може бути зручним плацдармом для розгортання військ. У такому випадку Росія заблокує вихід Сувальського коридору – кордону між Польщею та Балтійськими країнами, який відокремлює Калінінградську область та Білорусь.

Спільне військове минуле

Додатково естонська розвідка вважає, що близькість між російськими та білоруськими військами полягає у схожості організаційно-командної структури. До розпаду СРСР, керівництво часто практикувало обмін військовими та службу поза межами своєї республіки.

"Багато білоруських офіцерів розглядають Росію як зразок для наслідування. Курсанти білоруських військових навчальних закладів навчаються в Росії, що ще більше заохочує подібне мислення. Військові еліти двох країн також мають тісні особисті контакти", – пояснюють у документі.

Важливо! Наприкінці жовтня 2020 року Білорусь та Росія затвердили план співпраці на 2021 рік. В документі йшлося про спільну охорону кордонів та поглиблення військового співробітництва.