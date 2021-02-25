Росія залишається постійною загрозою для США та Європи: різка заява Пентагону
Росія продовжує бути загрозою для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників. Адже проводить дестабілізуючі та зловмисні дії, зокрема – у Європі.
Джерело:Пентагон
Світ зараз переживає епоху глобальної конкуренції за владу. Про це заявив Тод Уолтерс, командувач Збройних сил США та Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
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Американський військовий наголосив, що перемогу можна буде святкувати, якщо ця глобальна боротьба не переросте у глобальну війну за владу.
Уолтерс зауважив, що Москва продовжує свою дестабілізуючу діяльність у світі, попри осуд міжнародної спільноти та низку економічних санкцій.
За його словами, Росія прагне зберегти сферу впливу з часів СРСР, використовуючи сили для примусу сусідніх пострадянських незалежних держав.
У цій глобальній конкуренції за владу Росія використовує нетрадиційні інструменти, наприклад, – приватні військові компанії,
– зазначив він.
Й пояснив, що так Москва хоче залякати, послабити й розділити партнерів США. Крім цього, він висловився щодо мілітаризації Арктики, звинувативши у цьому Росію та Китай.
"Наші позиції безпеки сильні. Ми володіємо критично важливим бойовим потенціалом на суші, морі, у повітрі, космосі та кіберпросторі", – запевнив Уолтерс.
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