Росія продовжує бути загрозою для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників. Адже проводить дестабілізуючі та зловмисні дії, зокрема – у Європі.

Світ зараз переживає епоху глобальної конкуренції за владу. Про це заявив Тод Уолтерс, командувач Збройних сил США та Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

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Американський військовий наголосив, що перемогу можна буде святкувати, якщо ця глобальна боротьба не переросте у глобальну війну за владу.

Уолтерс зауважив, що Москва продовжує свою дестабілізуючу діяльність у світі, попри осуд міжнародної спільноти та низку економічних санкцій.

За його словами, Росія прагне зберегти сферу впливу з часів СРСР, використовуючи сили для примусу сусідніх пострадянських незалежних держав.

У цій глобальній конкуренції за владу Росія використовує нетрадиційні інструменти, наприклад, – приватні військові компанії,

– зазначив він.

Й пояснив, що так Москва хоче залякати, послабити й розділити партнерів США. Крім цього, він висловився щодо мілітаризації Арктики, звинувативши у цьому Росію та Китай.

"Наші позиції безпеки сильні. Ми володіємо критично важливим бойовим потенціалом на суші, морі, у повітрі, космосі та кіберпросторі", – запевнив Уолтерс.

Важливо! На початку 2021 року у НАТО закликали збільшити витрати на оборону, аби протистояти глобальним викликам, серед яких – постійна російська агресія.