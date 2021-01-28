Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Військового комітету Альянсу збільшувати витрати на оборону. Зокрема, це необхідно через постійну агресію Росії.

Джерело: НАТО

Столтенберг наполягає, що Альянс має зберігати можливість протистояти викликам "у більш непередбачуваному і конкурентному світі".

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Генсек НАТО закликав союзників інвестувати "в сучасні потужності та підвищувати готовність збройних сил протистояти глобальним викликам".

Це необхідно, аби бути готовим до протидії

агресивним діям Росії;

тероризму;

ризикам від підйому Китаю.

Крім того, Столтенберг заявив, що сподівається на співпрацю у цих питаннях з новим президентом США Джо Байденом.

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Нагадаємо, раніше генсек НАТО повідомив, що Росія нарощує військову міць в окупованому Криму. Через це Альянс розширить свою присутність в регіоні Чорного моря, а також посилить допомогу Україні та Грузії.