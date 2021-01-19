Втручатися у суверенні справи будь-яких країн Росія не має жодного права. Тож і рішення, наприклад, України та Грузії щодо приєднання до НАТО приймати будуть не в Кремлі.

Під час віртуальної дискусії в рамках Паризької школи міжнародних справ у Єнса Столтенберга запитали, чи не провокує розширення НАТО агресію Росії проти її сусідів. Відповідь генсека Альянсу опублікували на сайті організації.

До теми Це питання часу: посол Нідерландів про інтеграцію Україну у НАТО

Чи не провокує розширення НАТО агресію Росії

Столтенберг каже, що це питання йому ставили неодноразово у різних варіаціях. При цьому часто агресивні дії Росії намагалися виправдати розширенням НАТО – наприклад, напади Кремля на Грузію та Україну.

Усі країни Європи підписали Гельсінський заключний акт і багато інших документів, які чітко визначають: кожна країна має суверенне право обирати власний шлях, а також і в яких організаціях із безпеки країна хотіла б брати участь, а в яких – ні. Це ж очевидно!

– пояснив Столтенберг.

За цим принципом членами НАТО стали, наприклад, країни Балтії, які колись були в СРСР – стали без примусу з боку НАТО, а за демократичними процедурами зі свідомо обраним шляхом до Альянсу.

Хто не хоче в НАТО – не йде в НАТО

Генсек НАТО навів у приклад Фінляндію та Швецію. Ці країни впродовж десятиліть кажуть, що не хочуть бути членами Альянсу. А от Латвія, Естонія, Литва, Польща, Румунія та багато інших – захотіли.

"Тож якщо вони виконували стандарти НАТО, то отримували й дозвіл на таке членство", – зазначив Столтенберг.

Росія не може вирішувати долю суверенних держав

Єнс Столтенберг не вважає, що є підстави для "визнання системи сфер інтересів, у якій великі держави мають права визначати долю сусідів".

Колись світ був таким, але сьогодні все змінилося: зараз світ будують таким, у якому відносини між країнами базовані "на повазі до держав, безвідносно до їхнього розміру, збройних сил чи економіки".

Якщо Грузія хоче стати членом НАТО, це не питання Росії – зупиняти її. Стане Грузія членом НАТО чи ні – це питання, які будуть вирішувати Грузія і члени Альянсу, і ніхто інший. Це не справа Росії,

– заявив Столтенберг.

І додав: "Це ж стосується, безумовно, й України. Незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу – все це є порушенням фундаментальних принципів на шляху до побудови мирного та стабільного світу".

А НАТО своєю чергою буде допомагати цим країнам у розбудові та реформах.

Читайте також В Україні вперше розробили бронежилет за стандартами НАТО: фото