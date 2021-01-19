Вмешиваться в суверенные дела других стран Россия не имеет никакого права. Поэтому и решения, например, Украины и Грузии о присоединении к НАТО принимать будут не в Кремле.

Во время виртуальной дискуссии в рамках Парижской школы международных дел у Йенса Столтенберга спросили, не провоцирует ли расширение НАТО агрессию России против ее соседей. Ответ генсека Альянса опубликовали на сайте организации.

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Провоцирует ли расширение НАТО агрессию России

Столтенберг говорит, что этот вопрос ему задавали неоднократно в разных вариациях. При этом часто агрессивные действия России пытались оправдать расширением НАТО – например, нападения Кремля на Грузию и Украину.

Все страны Европы подписали Хельсинкский заключительный акт и много других документов, которые четко определяют: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой путь, а также и в каких организациях по безопасности страна хотела бы участвовать, а в каких – нет. Это же очевидно!

– пояснил Столтенберг.

По этому принципу членами НАТО стали, например, страны Балтии, которые когда-то были в СССР – стали без принуждения со стороны НАТО, а по демократическим процедурам с сознательно выбранному пути в Альянс.

Кто не хочет в НАТО – не идет в НАТО

Генсек НАТО привел в пример Финляндию и Швецию. Эти страны на протяжении десятилетий говорят, что не хотят быть членами Альянса. А вот Латвия, Эстония, Литва, Польша, Румыния и многие другие – захотели.

"Так, если они выполняли стандарты НАТО, то получали и разрешение на такое членство", – отметил Столтенберг.

Россия не может решать судьбу суверенных государств

Йенс Столтенберг не считает, что есть основания для "признания системы сфер интересов, в которой большие державы имеют права определять судьбу соседей".

Когда-то мир был таким, но сегодня все изменилось: сейчас мир строят таким, в котором отношения между странами основаны "на уважении к государствам, безотносительно к их размеру, вооруженных силам или экономике".

Если Грузия хочет стать членом НАТО, это не вопрос России – останавливать ее. Станет Грузия членом НАТО или нет – это вопрос, который будет решать Грузия и члены Альянса, и никто другой. Это не дело России,

– заявил Столтенберг.

И добавил: "Это же касается, безусловно, и Украины. Незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса – все это является нарушением фундаментальных принципов на пути к построению мирного и стабильного мира".

А НАТО в свою очередь будет помогать этим странам в развитии и реформах.