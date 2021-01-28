Из-за агрессии России: Столтенберг призвал НАТО увеличивать расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Военного комитета Альянса увеличивать расходы на оборону. В частности, это необходимо из-за постоянной агрессии России.
Источник: НАТО
Столтенберг настаивает, что Альянс должен сохранять возможность противостоять вызовам "в более непредсказуемом и конкурентном мире".
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Генсек НАТО призвал союзников инвестировать "в современные мощности и повышать готовность вооруженных сил противостоять глобальным вызовам".
Это необходимо, чтобы быть готовым к противодействию
- агрессивным действиям России;
- терроризму;
- рискам от подъема Китая.
Кроме того, Столтенберг заявил, что надеется на сотрудничество в этих вопросах с новым президентом США Джо Байденом.
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