Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Военного комитета Альянса увеличивать расходы на оборону. В частности, это необходимо из-за постоянной агрессии России.

Источник: НАТО

Столтенберг настаивает, что Альянс должен сохранять возможность противостоять вызовам "в более непредсказуемом и конкурентном мире".

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Генсек НАТО призвал союзников инвестировать "в современные мощности и повышать готовность вооруженных сил противостоять глобальным вызовам".

Это необходимо, чтобы быть готовым к противодействию

агрессивным действиям России;

терроризму;

рискам от подъема Китая.

Кроме того, Столтенберг заявил, что надеется на сотрудничество в этих вопросах с новым президентом США Джо Байденом.

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Напомним, ранее генсек НАТО сообщил, что Россия наращивает военную мощь в оккупированном Крыму. Из-за этого Альянс расширит свое присутствие в регионе Черного моря, а также усилит помощь Украине и Грузии.