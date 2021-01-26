В НАТО выразили обеспокоенность из-за того, что Россия наращивает военную силу в Калининградской области. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, это влияет на ситуацию по безопасности во всем регионе Балтийского моря.

Источник: сайт Евроатлантического альянса

Свое беспокойство Столтенберг выразил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлем Ландсбергисом.

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Как прошла встреча Столтенберга и Ландсбергиса

Они обсудили ситуацию по безопасности в регионе Балтийского моря. Кроме вопроса безопасности, Столтенберг и Ландсбергис говорили об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального. Столтенберг подтвердил, что, несмотря на COVID-19, политика НАТО в сдерживании и обороне в регионе Балтийского моря будет оставаться надежной и эффективной.

Во время встречи стороны обменялись взглядами на перспективы развития НАТО до 2030 года и подготовке Альянса к ответам на будущие вызовы с целью надежной защиты граждан стран-союзниц. Столтенберг поблагодарил литовскому чиновнику за размещения на территории страны боевой группы НАТО под командованием Германии в рамках мероприятий передовой присутствия Альянса в странах Балтии.

Что было раньше

По решению Варшавского саммита НАТО 2016 года, в странах Балтии и в Польше развернули силы передовой присутствия для укрепления восточного фланга Альянса, в ответ на агрессивные действия и воинственную риторику России.

Эти силы состоят из четырех отдельных батальонов:

в Эстонии под командованием Великобритании,

в Латвии – под командованием Канады,

в Литве – под руководством Германии,

в Польше – под командованием США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия использует свою военную мощь, чтобы самоутвердиться. Она это делает против Украины и Грузии.