Россия милитаризирует Калининградскую область: в НАТО отреагировали на потенциальные опасности
В НАТО выразили обеспокоенность из-за того, что Россия наращивает военную силу в Калининградской области. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, это влияет на ситуацию по безопасности во всем регионе Балтийского моря.
Источник: сайт Евроатлантического альянса
Свое беспокойство Столтенберг выразил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлем Ландсбергисом.
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Как прошла встреча Столтенберга и Ландсбергиса
Они обсудили ситуацию по безопасности в регионе Балтийского моря. Кроме вопроса безопасности, Столтенберг и Ландсбергис говорили об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального. Столтенберг подтвердил, что, несмотря на COVID-19, политика НАТО в сдерживании и обороне в регионе Балтийского моря будет оставаться надежной и эффективной.
Во время встречи стороны обменялись взглядами на перспективы развития НАТО до 2030 года и подготовке Альянса к ответам на будущие вызовы с целью надежной защиты граждан стран-союзниц. Столтенберг поблагодарил литовскому чиновнику за размещения на территории страны боевой группы НАТО под командованием Германии в рамках мероприятий передовой присутствия Альянса в странах Балтии.
Что было раньше
По решению Варшавского саммита НАТО 2016 года, в странах Балтии и в Польше развернули силы передовой присутствия для укрепления восточного фланга Альянса, в ответ на агрессивные действия и воинственную риторику России.
Эти силы состоят из четырех отдельных батальонов:
- в Эстонии под командованием Великобритании,
- в Латвии – под командованием Канады,
- в Литве – под руководством Германии,
- в Польше – под командованием США.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия использует свою военную мощь, чтобы самоутвердиться. Она это делает против Украины и Грузии.
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