Второй военный корабль США зашел в Черное море: детали
Танкер USNS Laramie прошел пролив Дарданеллы и зашел в Черное море. Он будет пополнять запасы горючего ракетного эсминца Donald Cook.
Это первый случай в этом году, когда ВМС США отправили несколько кораблей в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.
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Почему танкер вошел в Черное море
Танкер USNS Laramie (T-AO-203) класса Henry J. Kaiser вошел в Черное море 24 января. Отмечается, что благодаря своей способности пополнять запасы горючего кораблей в море он будет способствовать укреплению стабильности в регионе.
В частности, это позволит ракетному эсминцу типа Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75), находящемуся на службе в течение длительного времени, продолжать работу без необходимости захода в порт.
Логистические возможности имеют решающее значение для передовых операций в таких местах, как Черное море. Корабли постоянно должны находиться в этих водах, и дозаправка в море делает это реальностью,
– отметил командор 65-й оперативной группы Джозеф Гальяно.
Заправляться горючим также смогут партнеры НАТО. Это продлит время их патрулирования перед возвращением в порт приписки.
О Шестом флоте США и танкере Laramie
Шестой флот США со штаб-квартирой в итальянском Неаполе проводит полный спектр военно-морских операций. Он сотрудничает с союзными и межведомственными партнерами. Его основная задача – продвигать национальные интересы США и обеспечивать безопасность и стабильность в Европе и Африке.
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