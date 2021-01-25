Танкер USNS Laramie прошел пролив Дарданеллы и зашел в Черное море. Он будет пополнять запасы горючего ракетного эсминца Donald Cook.

Это первый случай в этом году, когда ВМС США отправили несколько кораблей в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

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Почему танкер вошел в Черное море

Танкер USNS Laramie (T-AO-203) класса Henry J. Kaiser вошел в Черное море 24 января. Отмечается, что благодаря своей способности пополнять запасы горючего кораблей в море он будет способствовать укреплению стабильности в регионе.

В частности, это позволит ракетному эсминцу типа Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75), находящемуся на службе в течение длительного времени, продолжать работу без необходимости захода в порт.

Логистические возможности имеют решающее значение для передовых операций в таких местах, как Черное море. Корабли постоянно должны находиться в этих водах, и дозаправка в море делает это реальностью,

– отметил командор 65-й оперативной группы Джозеф Гальяно.

Заправляться горючим также смогут партнеры НАТО. Это продлит время их патрулирования перед возвращением в порт приписки.

О Шестом флоте США и танкере Laramie

Шестой флот США со штаб-квартирой в итальянском Неаполе проводит полный спектр военно-морских операций. Он сотрудничает с союзными и межведомственными партнерами. Его основная задача – продвигать национальные интересы США и обеспечивать безопасность и стабильность в Европе и Африке.

Справка! Танкер Laramie вошел в состав флота в мае 1996 года. Его длина – 206 метров, ширина – 30, осадок – 11 метров. Водоизмещение танкера составляет 42 тысячи тонн. Он может развить скорость до 20 узлов. Для его функционирования нужен экипаж в количестве 100 человек. Танкер Laramie имеет резервуары для дозаправки кораблей различными нефтепродуктами, а также содержит вертолетную площадку.