Танкер USNS Laramie пройшов протоку Дарданелли і зайшов у Чорне море. Він поповнюватиме запаси пального ракетного есмінця Donald Cook.

Це перший випадок у цьому році, коли ВМС США відправили декілька кораблів у Чорне море. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

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Чому танкер увійшов у Чорне море

Танкер USNS Laramie (T-AO-203) класу Henry J. Kaiser увійшов у Чорне море 24 січня. Зазначається, що завдяки своїй здатності поповнювати запаси пального кораблів у морі він сприятиме зміцненню стабільності в регіоні.

Зокрема, це дозволить ракетному есмінцю типу Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75), що перебуває на службі упродовж тривалого часу, продовжувати роботу без необхідності заходу в порт.

Логістичні можливості мають вирішальне значення для передових операцій в таких місцях, як Чорне море. Кораблі постійно повинні перебувати у цих водах і дозаправка в морі робить це реальністю,

– зазначив командор 65-ї оперативної групи Джозеф Гальяно.

Заправлятися пальним також зможуть партнери НАТО. Це продовжить час їхнього патрулювання перед поверненням у порт приписки.

Про Шостий флот США і танкер Laramie

Шостий флот США зі штаб-квартирою в італійському Неаполі проводить повний спектр військово-морських операцій. Він співпрацює з союзними й міжвідомчими партнерами. Його основне завдання – просувати національні інтереси США та забезпечувати безпеку та стабільність в Європі й Африці.

Довідка! Танкер Laramie увійшов до складу флоту в травні 1996 року. Його довжина – 206 метрів, ширина – 30, осад – 11 метрів. Водотоннажність танкера становить 42 тисячі тонн. Він може розвинути швидкість до 20 вузлів. Для його функціонування потрібен екіпаж у кількості 100 осіб. Танкер Laramie має резервуари для дозаправки кораблів різними нафтопродуктами, а також містить вертолітний майданчик.