Россия остается постоянной угрозой для США и Европы: резкое заявление Пентагона
Россия продолжает представлять угрозу для Соединенных Штатов Америки и их союзников. Так как проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия, в частности – в Европе.
Источник:Пентагон
Мир сейчас переживает эпоху глобальной конкуренции за власть. Об этом заявил Тод Уолтерс, командующий Вооруженных сил США и Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
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Американский военный подчеркнул, что победу можно будет праздновать, если эта глобальная борьба не перерастет в глобальную войну за власть.
Уолтерс отметил, что Москва продолжает свою дестабилизирующую деятельность в мире, несмотря на осуждение международного сообщества и ряд экономических санкций.
По его словам, Россия стремится сохранить сферу влияния со времен СССР, используя силы для принуждения соседних постсоветских независимых государств.
В этой глобальной конкуренции за власть Россия использует нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании,
– отметил он.
И объяснил, что так Москва хочет запугать, ослабить и разделить партнеров США. Кроме этого, он высказался по поводу милитаризации Арктики, обвинив в этом Россию и Китай.
"Наши позиции безопасности сильны. Мы обладаем критически важным боевым потенциалом на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве", – заверил Уолтерс.
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