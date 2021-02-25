Россия продолжает представлять угрозу для Соединенных Штатов Америки и их союзников. Так как проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия, в частности – в Европе.

Мир сейчас переживает эпоху глобальной конкуренции за власть. Об этом заявил Тод Уолтерс, командующий Вооруженных сил США и Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Читайте также Путин проверяет реакцию Евросоюза и США, – военный эксперт об обострении на Донбассе

Американский военный подчеркнул, что победу можно будет праздновать, если эта глобальная борьба не перерастет в глобальную войну за власть.

Уолтерс отметил, что Москва продолжает свою дестабилизирующую деятельность в мире, несмотря на осуждение международного сообщества и ряд экономических санкций.

По его словам, Россия стремится сохранить сферу влияния со времен СССР, используя силы для принуждения соседних постсоветских независимых государств.

В этой глобальной конкуренции за власть Россия использует нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании,

– отметил он.

И объяснил, что так Москва хочет запугать, ослабить и разделить партнеров США. Кроме этого, он высказался по поводу милитаризации Арктики, обвинив в этом Россию и Китай.

"Наши позиции безопасности сильны. Мы обладаем критически важным боевым потенциалом на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве", – заверил Уолтерс.

Важно! В начале 2021 года в НАТО призвали увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять глобальным вызовам, среди которых – постоянная российская агрессия.