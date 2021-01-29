Тихановская призвала ЕС и США расширить санкции против режима Лукашенко
Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская обратилась к ЕС, Великобритании, США и Канаде с просьбой расширить санкции против действующей власти ее страны. Ответственных за жестокие подавления мирных протестов должны наказать.
Источник: пресс-служба Светланы Тихановской
Она призвала расследовать преступления режима Александра Лукашенко и помочь белорусам в получении вакцины от COVID-19. Не обошла вниманием политик и вопрос проведения справедливых выборов в Беларуси.
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Тихановская обратилась к Евросоюзу и трем государствам
- Оппозиционерка призвала расширить санкции и расследовать преступления режима Лукашенко;
- Признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями;
- Тихановская просит помочь белорусам в получении европейских вакцин;
- Способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах в стране.
О чем еще говорила Тихановская
Также политик напомнила о Международном дне памяти жертв Холокоста. Она рассказала о построенном в Минской области лагере для протестующих как сигнал, что не все в Беларуси изучили важный исторический урок.
Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного. Никогда больше никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права,
– отметила Тихановская.
Протесты в Беларуси: коротко
- Президентские выборы в Беларуси состоялись в августе 2020 года. Спустя почти 6 месяцев после волеизъявления люди все еще протестуют против фальсификации результатов голосования.
- Мирные митинги против Александра Лукашенко и его сторонников проходят по всей стране. В частности, в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте.
- Действующая власть Беларуси отдает преступные приказы и позволяет силовикам подавлять протесты. ОМОНовцы жестоко избивают людей на улицах, задерживают без всяких оснований и издеваются в изоляторах временного содержания.
- После многочисленных подавлений мирных акций, 2 октября 2020 года, Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников.
- 17 декабря Европейский Союз ввел третий пакет санкций против Беларуси и заявил, что будет расширять ограничения, если ситуация в стране не изменится к лучшему.
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