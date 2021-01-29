Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская обратилась к ЕС, Великобритании, США и Канаде с просьбой расширить санкции против действующей власти ее страны. Ответственных за жестокие подавления мирных протестов должны наказать.

Источник: пресс-служба Светланы Тихановской

Она призвала расследовать преступления режима Александра Лукашенко и помочь белорусам в получении вакцины от COVID-19. Не обошла вниманием политик и вопрос проведения справедливых выборов в Беларуси.

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Тихановская обратилась к Евросоюзу и трем государствам

Оппозиционерка призвала расширить санкции и расследовать преступления режима Лукашенко;

Признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями;

Тихановская просит помочь белорусам в получении европейских вакцин;

Способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах в стране.

Обратите внимание! Страны Евросоюза ввели санкции против ряда белорусских чиновников из-за подавления акций протеста, которые начались после выборов президента Беларуси в августе. Международное сообщество убеждено, что выборы были сфальсифицированы, а победу реально получила Светлана Тихановская.

О чем еще говорила Тихановская

Также политик напомнила о Международном дне памяти жертв Холокоста. Она рассказала о построенном в Минской области лагере для протестующих как сигнал, что не все в Беларуси изучили важный исторический урок.

Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного. Никогда больше никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права,

– отметила Тихановская.

Протесты в Беларуси: коротко

Президентские выборы в Беларуси состоялись в августе 2020 года. Спустя почти 6 месяцев после волеизъявления люди все еще протестуют против фальсификации результатов голосования.

Мирные митинги против Александра Лукашенко и его сторонников проходят по всей стране. В частности, в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте.

Действующая власть Беларуси отдает преступные приказы и позволяет силовикам подавлять протесты. ОМОНовцы жестоко избивают людей на улицах, задерживают без всяких оснований и издеваются в изоляторах временного содержания.

После многочисленных подавлений мирных акций, 2 октября 2020 года, Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников.

17 декабря Европейский Союз ввел третий пакет санкций против Беларуси и заявил, что будет расширять ограничения, если ситуация в стране не изменится к лучшему.

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